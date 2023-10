Mano deve mudar time do Corinthians em Cuiabá após péssima atuação diante do América-MG

O péssimo desempenho no empate contra o lanterna América-MG, domingo, na Neo Química Arena, deverá fazer o técnico Mano Menezes mudar a escalação do time do Corinthians para a partida desta quarta-feira, às 21h30, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, na capital mato-grossense.

Uma alteração parece certa no meio de campo porque Maycon terá condições e jogo após cumprir suspensão. O volante poderá entrar no lugar de Ruan ou Gabriel Moscardo.

Uma mudança tática poderá ser com a utilização de três zagueiros, com a entrada de Bruno Mendez. Os laterais Fagner e Fabio Santos pode ser retirados da equipe, com a utilização de cinco atletas de meio de campo.

Mano Menezes só terá uma sessão de treinamento com o elenco completo nesta terça-feira, pois os jogadores que atuaram no empate por 1 a 1 com o América-MG só fizeram um trabalho regenerativo na academia.

Em 15º lugar na classificação, o Corinthians soma 33 pontos, três apenas à frente de Vasco e Santos, mas com uma vitória a menos (8 a 7). Depois do jogo em Cuiabá, o time de Parque São Jorge recebe o Santos, domingo, às 18h30, na Neo Química Arena.