Jogos da reta final do Brasileirão serão transmitidos na Espanha e na França

A reta final do Brasileirão terá maior visibilidade fora do País. Nesta segunda-feira, um novo acordo de distribuição dos jogos do campeonato foi fechado para transmissão na Espanha e na França. Haverá narrações das partidas tanto francês, inglês e espanhol nestes países.

O acordo foi fechado pela empresa 1190 Sports com a DAZN na França e com a LaLiga+, braço da empresa que organiza o Campeonato Espanhol. O acerto é válido apenas para esta reta final da competição nacional. Pelo acordo, franceses e espanhóis terão acesso a dois jogos por rodada.

Os contratos incluem acesso a conteúdos especiais que vão desde as melhores jogadas, os gols, entrevistas, jogadores em destaque e curiosidades dos torneios, clubes e estádios.

"Agregar novos territórios, selar acordos com novos operadores e ampliar a presença das competições em cada um dos continentes continuará sendo o foco da 1190 Sports em todos os mercados, em benefício do esporte, dos clubes, dos jogadores e das marcas que apoiam os torneios de alto nível", afirmou Hernán Donnari, CEO da 1190 Sports.

A empresa detém os direitos internacionais de transmissão do Brasileirão desde agosto de 2020. A companhia também faz a distribuição internacional do Paulistão, o maior torneio estadual do País.