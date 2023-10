Guarani abre semana com dúvida sobre Bruno José; volante volta de suspensão

Apesar de não vencer há três partidas e vir de um empate sem gols em um duelo paulista contra o Mirassol neste final de semana, o Guarani continua na cola do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Focado na reabilitação para continuar vivo na briga pelo acesso, o time campineiro volta a campo na próxima sexta-feira, quando recebe o Botafogo-SP, no estádio Brinco de Ouro, às 21h30.

Para o duelo, o técnico Umberto Louzer deve mexer no time titular do Guarani mais uma vez. Isso porque, o volante titular Matheus Bueno está de volta após cumprir suspensão pela expulsão no duelo contra o Vitória. Tem tudo para voltar na vaga que foi de Lucas Araújo.

Por outro lado, o atacante Bruno José voltou a preocupar a comissão técnica, pois ainda está sentindo dores decorrentes de um trauma no pé esquerdo sofrido na partida contra o Vila Nova, no começo de outubro. Ele ficou de fora em algumas partidas, mas tem entrado no decorrer dos últimos duelos. Segundo Louzer, o atleta está jogando no sacrifício para ajudar o Guarani.

"O Bruno está jogando no sacrifício. Ele se colocou à disposição para viajar com o grupo, o combinado seria de não o utilizar se não houvesse a necessidade, mas acabamos precisando disso. Agora vamos ter um cuidado ainda maior para zerar essa dor. É um atleta que está nos ajudando muito e vamos cuidar disso", disse o treinador.

Outras mudanças podem acontecer por opção técnica, como a manutenção ou não de Pablo Thomaz e Bruno Mendes no ataque. Os dois foram titulares contra o Mirassol. No restante, a base será a mesma.

Atualmente, o Guarani é quinto colocado da Série B com 55 pontos. O Juventude, quarto colocado e primeiro time dentro do G-4, tem 56.