Chances de rebaixamento de Corinthians e Santos no Brasileirão aumentam; veja

A 28ª rodada do Campeonato Brasileiro foi muito ruim para as pretensões de Corinthians e Santos no torneio. A equipe do Parque São Jorge empatou em casa com o lanterna América-MG (1 a 1), enquanto o rival da Baixada Santista levou uma goleada histórica do Internacional: 7 a 1. Ambos são protagonistas na luta contra o rebaixamento e precisam de reação urgente para se livrar da degola.

A batalha para fugir da queda ainda envolve Vasco, Goiás, Cruzeiro, Bahia e Internacional. São Paulo e Cuiabá tiveram uma rodada favorável e estão mais distantes da zona do descenso. A pontuação mágica, neste momento, para se livrar do rebaixamento é 43 pontos. América-MG e Coritiba estão muito próximos da Série B.

Na parte de cima da tabela, o Botafogo, apesar do tropeço diante do Athletico-PR, é franco favorito para erguer a taça do Brasileirão, com Red Bull Bragantino e Flamengo como principais perseguidores. 69 pontos devem ser suficientes para o time de General Severiano festejar a campanha. O clube do interior paulista e o rubro-negro têm se destacado na luta por uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores.