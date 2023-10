Brasil faz gol no fim e estreia com vitória sobre os EUA no Pan de Santiago

A seleção brasileira sub-23 estreou nos Jogos Pan-Americanos de Santiago com uma vitória por 1 a 0 sobre os Estados Unidos, no Estádio Playa Ancha. Em um jogo complicado e de muito sofrimento, os garotos do Brasil só conseguiram alcançar o triunfo na parte final o segundo tempo, aos 41 minutos, com um gol marcado pelo zagueiro Miranda, jogador do Vasco.

O grupo levado pelo técnico Ramon Menezes ao Chile está sem boa parte de seus principais jogadores, já que os clubes não são obrigados a liberar atletas para o Pan-Americano, que, no futebol, não garante vaga olímpica. Com isso, estrelas como Vitor Roque, ausência garantida de qualquer forma porque está lesionado, Marcos Leonardo e Andrey Santos não estão entre os jovens disponíveis para o campeonato.

Ramon tinha em campo, contudo, alguns nomes com boa rodagem no elenco profissional de seus times, como o botafoguense Matheus Nascimento e o corintiano Guilherme Biro, escolhido como capitão. O treinador viu uma equipe com muita dificuldade durante todo o primeiro tempo, não à toa foram raras as chances de gol. Do outro lado, os americanos também não apresentaram um futebol dos mais vistosos.

O panorama melhorou para os brasileiros no segundo tempo. Mais agudos, pressionaram os Estados Unidos e tiveram boas chances de Biro e Nascimento, parados por boas defesas do goleiro Antonio Carreira. O gol foi sair apenas aos 41, depois que Biro cruzou e Matheus Dias desviou para Miranda colocar na rede, de cabeça.

Integrante do Grupo B, o Brasil volta a campo na quinta-feira, às 20 horas, para enfrentar a Colômbia, que estreou com vitória por 2 a 0 sobre Honduras. Depois, restará um duelo com os Hondurenhos, pela última rodada, domingo, às 13 horas.