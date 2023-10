Boxe brasileiro garante pelo menos 3 medalhas de bronze no Pan e fica perto de vagas olímpicas

O boxe brasileiro garantiu, nesta segunda-feira, pelo menos três medalhas de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Keno Machado Marley, Wanderley Pereira e Luiz Bolinha Oliveira venceram seus adversários nas quartas de final, todos por decisão unânime (5 a 0) dos jurados. Já Jucielen Romeu passou para as quartas de final.

No boxe não há disputa de terceiro lugar e os perdedores na semifinal já garantem a medalha de bronze. No feminino, Jucielen Romeu eliminou a argentina Milagros Herrera nas oitavas de final na categoria 57 quilos e está a uma luta de garantir o pódio, e mais, uma vaga olímpica.

Luiz Bolinha Oliveira garantiu o bronze na categoria 57 quilos e avançou às semifinais, ao derrotar o uruguaio Lucas Garcia. Foi a segunda vitória do neto do lendário Servílio de Oliveira, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do México/1968, na competição.

Nos 80 quilos, Wanderley Pereira superou o dominicano Cristian Javier Pinales e também carimbou passagem para a semifinal. Mesmo feito de Keno Marley nos 92 quilos, que venceu o equatoriano Marlon Hurtado.