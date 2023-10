Red Bull Bragantino vence Fluminense e se firma na vice-liderança do Brasileirão

O Red Bull Bragantino está se firmando cada vez mais como vice-líder do Brasileirão. Na noite deste domingo, no encerramento da 28ª rodada, o time paulista recebeu e venceu o Fluminense, pelo placar de 1 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O rival, que está com a cabeça na final da Libertadores contra o Boca Junior, em novembro, viu Eduardo Sasha, de pênalti, marcar o único gol do jogo.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino aparece na segunda colocação na tabela com 52 pontos. Sete atrás do líder Botafogo, que tem 59 e dois na frente do terceiro colocado Flamengo, que tem 50. Já o Fluminense amargou o quarto jogo sem vitória no Brasileirão e é nono com 42 pontos.

O primeiro tempo do duelo foi bastante intenso, com o Red Bull Bragantino pressionando no começo e o Fluminense equilibrando o duelo aos poucos. Mas, foram os donos da casa que conseguiram abrir o placar. Aos 16 minutos, Matheus Gonçalves fez boa jogada pela esquerda e foi derrubado por Alexsander. Ligado no lance, o árbitro marcou pênalti. Eduardo Sasha foi para a cobrança e não desperdiçou, batendo no canto oposto de Fábio.

Depois disso, o Fluminense tomou o controle do jogo em busca do empate. A melhor chance veio aos 36 minutos, quando Keno lançou Cano na área, que dominou, deixou um zagueiro para trás e chutou forte. Mas, Cleiton com o pé, conseguiu fazer a defesa. O duelo foi para o intervalo com a vitória parcial dos donos da casa.

Na volta para o segundo tempo, a partida seguiu equilibrada. Logo aos três minutos, o Fluminense levou perigo em um chute de Diogo Barbosa que raspou a trave. Já aos 18 foi a vez de Cano ter sua chance. O camisa 13 fez o pivô e virou dando um chute forte, mas Cleiton fez a defesa, salvando o Bragantino.

Cano, porém, conseguiu balançar as redes no final da partida. Aos 45 minutos, o argentino recebeu um lançamento e ficou cara a cara com Cleiton, batendo cruzado para o fundo das redes. Após analisar as imagens na cabine do VAR, porém, o árbitro invalidou o lance por conta de um impedimento e a partida terminou com a vitória do time paulista por 1 a 0.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira, às 19h, para a disputa da 29ª rodada do Brasileirão. Em casa, o Red Bull Bragantino recebe o Atlético-MG, no estádio Nabi Abi Chedid. Já o Fluminense encara o Goiás, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 0 FLUMINENSE

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan (Andrés Hurtado), Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Luan Cândido), Eric Ramires (Jadsom Silva) e Lucas Evangelista; Matheus Gonçalves, Eduardo Sasha (Thiago Borbas) e Vitinho (Henry Mosquera). Técnico - Pedro Caixinha.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Lelê), André, Marlon e Diogo Barbosa (Leo Fernández); Martinelli, Alexsander (Yony Gonzáles) e Daniel (Ganso); Arias, Cano e Keno. Técnico - Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

GOL - Eduardo Sasha, aos 16 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Evangelista, Matheus Fernandes e Vitinho (Red Bull Bragantino) e Arias e Samuel Xavier (Fluminense).

PÚBLICO - 6.813 total.

RENDA - R$ 229.700,00.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).