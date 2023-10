Raicca Ventura leva prata no skate park e conquista a 1ª medalha do dia para o Brasil no Pan

Raicca Ventura conquistou a primeira medalha para o Brasil neste domingo nos Jogos Pan Americanos de Santiago, no Chile, ao levar a prata no skate Park. Fora do pódio até a última volta, a brasileira, de 16 anos, precisou finalizar com perfeição para terminar em segundo lugar, apenas atrás da canadense Fay Ebert, de apenas 13 anos.

Com a conquista da Raicca, o Brasil totaliza 14 medalhas no Pan Americano, sendo quatro de ouro, quatro de prata e seis de bronze.

A disputa no skate parte feminino foi acirrada do início ao fim. Apresentando certo nervosismo, Raicca vinha fazendo uma boa primeira volta, mas acabou sofrendo uma queda nos segundos finais, que custaram pontos preciosos. Com isso, recebeu a nota 68.10, ficando em quarto lugar.

Na volta seguinte, a brasileira dava indícios de que brigaria pela medalha de ouro, mas novamente caiu no fim. Mesmo assim, chegou a melhorar sua nota em 25 centésimos, sem deixar o quarto lugar.

Foi na volta final que Raicca brilhou. Sem poder arriscar muito, visando um lugar no pódio, a atleta brasileira de 16 anos completou a volta com perfeição e recebeu a nota 82,54 dos juízes, assumindo assim a segunda colocação, 2,12 a menos do que a canadense.

Fay Ebert teve um início arrasador com duas apresentações muito boas. A canadense caiu na terceira volta, mas conseguiu se segurar na primeira colocação para conquistar a medalha de ouro. O bronze ficou com a americana Bryce Wettstein.

OUTRAS PROVAS

Na maratona, o Brasil acabou ficando sem medalha. O melhor desempenho foi no masculino com Johnatas de Oliveira, que acabou em quinto lugar, a 3min37s do peruano e bicampeão, Christian Pacheco.

Na natação, Fernando Scheffer, esperança de medalha para o Brasil, ficou com o terceiro tempo no geral dos 200m livre, mas acabou eliminado da final por ficar atrás dos também brasileiros Breno Correia e Murilo Sartori.

O Brasil colocou, inclusive, dois atletas nas finais de todas as provas da natação deste domingo. Já nos 4x100 misto, a equipe brasileira avançou com o terceiro melhor tempo, atrás apenas de Estados Unidos e Canadá.

Destaque também para o badminton. Jonathan Matias derrotou o venezuelano Frank Barrios e avançou às quartas de final. No taekwondo, Lucas Ostapiv também chegou às quartas ao passar pelo jamaicano Brandon Sealy.