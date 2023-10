Palmeiras precisa vencer o Coritiba para emergir de crise no Brasileirão

Sem vencer há quatro jogos no Brasileirão, o Palmeiras reduziu suas expectativas no torneio e agora se concentra em retomar o caminho das vitórias para seguir firme na briga por um lugar no G-4, que garante uma posição na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. Neste domingo, o time alviverde pega o Coritiba, no Couto Pereira, em Curitiba, às 18h30, e não cogita um resultado diferente de vitória.

"Pior fase desde que chegamos", analisou Vitor Castanheira, auxiliar de Abel Ferreira, que novamente fica fora do banco de reservas cumprindo suspensão imposta pelo STJD. Nas temporadas de 2020, 2021 e 2022, o Palmeiras terminou o ano com títulos. Em 2023, o cenário é obscuro, em que a crise transcende o campo de jogo e chega à política do clube, afetando a relação entre a diretoria e a torcida.

Leila Pereira ouviu diversos xingamentos, vindos de todas as partes do Allianz Parque, durante a derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG na quinta-feira. A mandatária tem tomado medidas impopulares contra opositores e a falta de resultados nas quatro linhas tem exposto ainda mais os problemas. As recentes declarações da presidente-patrocinadora também soaram mal aos ouvidos palmeirenses.