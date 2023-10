Natação conquista mais 5 medalhas e País sobe no pódio no taekwodo e com Japinha no Skate

Pelo segundo dia, o desempenho da natação brasileira foi bom nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, com a equipe garantindo vaga nas sete finais do dia, sendo sempre com dois atletas nas disputas individuais. O revezamento misto dos 4x100 livre levou ouro, com Vinicius Lanza e Maria Fernanda Costa ganhando pratas e Alexia Assunção e Murilo Sartori conquistando bronzes.

Fernando Scheffer, porta bandeira na cerimônia de abertura e defensor do título nos 200m livre, ficou fora da final por terminar em terceiro nas semifinais, atrás dos compatriotas, Breno e Murilo Sartori - cada país só pode ter dois representantes na disputa por medalhas. Mas o time da natação se destacou no Chile.

Depois de os revezamentos masculino e feminino fazerem bonito no sábado, ambos subindo ao pódio, foi a vez da equipe mista também se destacar nos 4x100 livre. Com 3min23s78, a equipe verde e amarelo deixou os Estados Unidos para trás para garantir o ouro. O Canadá levou o bronze.

Segundo nas eliminatórias dos 100m borboleta, Vinicius Lanza confirmou a posição na final, levando a prata com 52s52. Já o compatriota Victor Barganha terminou somente em sexto, com 53s cravados. Com forte arrancada na reta final, Murilo Sartori buscou o bronze após ser o segundo na eliminatória. Garantiu a medalha com 1min47s95. Breno, que chegou com a melhor marca, acabou em quinto, com 1min48s22.

Alexia Assunção nadou em 2min13s31 para levar o bronze nos 200m costas. Foi a primeira medalha da história do País que um nadador subiu ao pódio nesta decisão. Fernanda de Goeij acabou em último com 2min20s05. O ouro foi da americana Helen Noble, seguida pela compatriota Reilly Tilmann.

Maria Fernanda Costa, a Mafê, garantiu sua segunda medalha de prata em Santiago. Depois de ser segundo nos 400m livre, ela repetiu a dose na decisão dos 200m livre, com 1min58s12. Stephanie Balduccini ficou no quase ao completar em quarto.

Nos 100m borboleta, Giovanna Tomalik bateu em sexto, com 1min00s21, e Clarissa Maria foi a sétima colocada, com 1min0050. Ouro para o Canadá, com Hannah Macneil e prata e bronze para as americanas Kelly Pash e Olivia Bray. Brandonn Almeida e Leo de Deus n]ão se deram bem na final dos 200m costas, fechando a final apenas nos sexto e sétimo lugares, respectivamente.

MEDALHAS NO TAEKWONDO

O Brasil fez bonito no taekwondo em Santiago. Lucas Ostapiv levou o bronze na categoria até 80kg ao ganhar fácil a definição do terceiro lugar. Outra medalha de prata para a equipe brasileira veio na decisão dos 57kg do taekwondo feminino. Maria Clara Pacheco travou disputada batalha com a canadense Skylar Park, mas acabou superada ao levar uma punição no fim. O bronze foi da americana Sarah Cox.

JAPINHA É PRATA

Augusto Akio ficou em segundo na final do Skate Park, com 84,12 pontos, atrás somente do americano Taylor Robert, que levou o ouro com 86,68 pontos.