Justiça nega pedido de Felipe Neto para adiar Botafogo x Athletico-PR

A Justiça do Rio de Janeiro indeferiu um pedido feito pelo influenciador e empresário Felipe Neto para que a partida entre Botafogo e Athletico-PR, remarcada para este domingo às 15h, fosse adiada para outro dia. O jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro foi paralisado ontem à noite após seis apagões no Estádio Nilton Santos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu remarcá-lo para a tarde de hoje para que sejam disputados os 39 minutos restantes, mas vetou a presença de público.

O juiz de plantão, Orlando Eliazaro Feitosa, não aceitou o pedido feito pela influenciador por meio de sua equipe jurídica. Com a decisão, o jogo entre Botafogo e Athletico-PR está confirmado para às 15h deste domingo, no Nilton Santos, sem a presença de público.

A reclamação de Felipe Neto e de parte da torcida botafoguense é justamente essa. Segundo o influenciador "isso é um escárnio da CBF com o torcedor que pagou ingresso e tem direito de ver o segundo tempo". O jogo será com portões fechados por recomendação da segurança pública do Rio de Janeiro, já que Flamengo e Vasco jogam no Maracanã neste domingo.