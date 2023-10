Erik ten Hag dedica vitória do Manchester United a Sir Bobby Charlton: 'Uma lenda'

Erik ten Hag não poupou elogios para falar de Sir Bobby Charlton, um dos maiores ídolos do Manchester United e do futebol inglês, que faleceu no último sábado. Em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 1 contra o Sheffield United, o treinador holandês falou sobre a importância da estrela para o futebol, dentro e fora dos campos.

"Um gigante, uma lenda falecendo com conquistas tão imensas e enormes em todo o mundo. Não só na Inglaterra, eu acho que ele é global se você ver os feitos que ele alcançou. É incrível! Todos os seus jogos, títulos, troféus, sua contribuição com os gols", disse ten Hag, que completou: "Acho que ele é um exemplo para todos nós, como fãs de futebol, mas também como sociedade e em escala global."

Bobby escreveu história no futebol inglês. Em 1958, ele sobreviveu a um acidente de avião que vitimou oito companheiros do Manchester United e voltou a campo para vencer a Copa do Mundo com a Inglaterra em 1966, quando também faturou a Bola de Ouro. Com o clube de Manchester, Charlton foi campeão da Copa dos Campeões em 1968, a primeira na história do futebol britânico.

Além dos elogios, Erik ten Hag também avaliou a apresentação do United na partida contra o lanterna Sheffield. "O primeiro tempo eu acho que não foi digno do Sir Bobby Charlton. O segundo tempo, porém, foi um pouco melhor. Mas sim, é claro que a notícia chegou e estamos muito tristes e nossos pensamentos estão com a sua família, especialmente sua esposa, Lady Norma. Seus filhos e netos também."

No total, Bobby Charlton tem 758 partidas com o Manchester e 249 gols marcados. Além da histórica Copa dos Campeões, ele também conquistou três Campeonatos Inglês e uma FA Cup. Com a seleção inglesa são 106 jogos e 49 gols.