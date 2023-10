De olho no G-6, Atlético-MG faz clássico que pode deixar Cruzeiro no Z-4

Este clássico mineiro já foi disputado 383 vezes, com 151 vitórias do Atlético-MG, 127 do Cruzeiro, e 105 empates. O time celeste, no entanto, não vence o rival desde 2021, quando fez 1 a 0, no Campeonato Mineiro.

Do lado do Atlético, o técnico Felipão não terá o lateral Rubens, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No entanto, a escalação não sofrerá alteração, já que o titular da posição é Guilherme Arana. A novidade fica pelo retorno de Battaglia. O volante treinou normalmente e pode voltar. Com isso, Alan Franco deve perder espaço. Zaracho também seria opção.

"Entramos no campeonato novamente, estamos na briga por algumas posições. Vamos ver se confirmamos nossas qualidades e virtudes muito mais vezes do que a gente tem feito até agora", disse Felipão.

Do outro lado, Zé Ricardo terá uma série de desfalques no Cruzeiro. Os laterais Marlon e Palácios, além do atacante Wesley estão suspensos. O volante Ramiro e o centroavante Rafael Elias, o Papagaio, continuam vetados pelo departamento médico.

Sem seus laterais, Zé Ricardo deve escalar Wesley Gasolina pela direita e Kaiki na esquerda. Já o setor ofensivo deve contar com Arthur Gomes e Bruno Rodrigues.

"A pressão vem aumentando. Já era grande e vem aumentando. Naturalmente, isso tira da zona emocional. Os jogadores vêm sentindo um pouco mais. Mas a gente tem a possibilidade de sempre fazer o melhor no dia posterior. Vamos tentar reverter isso contra o Atlético", disse em tom de esperança.