Cruzeiro vence Atlético-MG em 1º clássico na Arena MRV e respira na luta contra o rebaixamento

O Cruzeiro venceu por 1 a 0 o rival Atlético-MG neste domingo, na Arena MRV, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Jemerson, que desviou cruzamento contra as próprias redes, aos 41 minutos do segundo tempo. A primeira vitória dos visitantes na Arena MRV, estádio inaugurado neste ano, aliviou um pouco a pressão contra a queda.

A vitória deixa o Cruzeiro com 34 pontos, respirando na luta contra o rebaixamento, enquanto o Atlético-MG estacionou nos 43 e perdeu a oportunidade de subir na tabela, se mantendo distante do G-4.

Os rivais de Minas Gerais fizeram um primeiro tempo marcado pelo equilíbrio, com os dois times protagonizando bons momentos, mas parando na eficiência do trabalho defensivo. O Cruzeiro carimbou o travessão com jogada de Bruno Rodrigues e assustou o time da casa, que respondeu com Hulk em boa finalização por cima do goleiro Rafael.

Jogando em casa, o Atlético-MG contou com o apoio da torcida e ainda chegou com Guilherme Arana de fora da área, enquanto o Cruzeiro teve nova boa oportunidade com Matheus Pereira, mas sem levar sustos ao goleiro Everson.

O segundo tempo manteve a escrita da etapa inicial, com os times alternando bons momentos e os sistemas defensivos sendo os maiores destaques. Do meio para o fim, o Cruzeiro passou a dominar as ações e a chegar com perigo, mas apenas aos 41 minutos, o visitante conseguiu abrir o placar. William cruzou para a área e o zagueiro Jemerson errou o corte, cabeceando contra o próprio gol, para colocar o maior rival em vantagem na Arena MRV.

E quase que o Cruzeiro aproveitou os espaços deixados pelo Atlético-MG, que se desorganizou. Aos 47, Nikão passou pela marcação na intermediária, avançou e finalizou de esquerda, a bola passou muito perto da meta defendida por Everson.

Depois de perder para o rival em casa, o Atlético-MG entra em campo na próxima quarta-feira, para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 19h, no Nabi Abi Chedid, pela 29ª rodada. O Cruzeiro encara o Bahia, no mesmo dia, às 20h, no Mineirão, em jogo direto contra a zona do rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 X 1 CRUZEIRO

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Bruno Fuchs (Jemerson), Maurício Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco (Battaglia) (Alan Kardec) Zaracho (Pavón) e Igor Gomes (Pedrinho); Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

CRUZEIRO - Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Kaiki (Japa); Matheus Jussa, Machado, Lucas Silva (Mateus Vital) e Matheus Pereira (Nikão); Arthur Gomes (Rafael Elias) e Bruno Rodrigues. Técnico: Zé Ricardo.

GOL - Jemerson (contra), aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Fuchs, Maurício Lemos e Zaracho; Neris, Matheus Jussa e Rafael Elias.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA - R$ 3.034.566,50.

PÚBLICO - 42.058 total.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).