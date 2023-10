Corinthians recebe América-MG em início de série contra ameaçados e com obrigação da vitória

Quando pisar no gramado da Neo Química Arena para encarar os mineiros, o Corinthians completará um mês sem triunfos - fez 1 a 0 no Botafogo dia 22 de setembro. Acabar com esse jejum que já dura cinco jogos - quatro sob a direção de Mano Menezes - será de vital importância na meta de dar uma arrancada para o meio da tabela.

A apresentação no primeiro tempo do empate contra o Fluminense, por 3 a 3, na quinta-feira, deixou corintianos e o técnico Mano Menezes empolgados e nela que todos no clube estão confiantes. O time foi ofensivo, marcou com força e o treinador confia na repetição do rendimento. Quer, apenas, que ele seja mais duradouro durante os 90 minutos.

"Fizemos um primeiro tempo muito bom, a equipe realizando muito do que trabalhamos neste período. Visível a melhora daquilo que a gente pensa. Temos coisas positivas para comemorar e um caminho para continuar progredindo", acredita o técnico. "Há um sentimento bom com o comportamento da primeira parte e é o Corinthians que quero com mais tempo."

O Corinthians eliminou o América-MG na Copa do Brasil com 3 a 2 na Neo Química Arena e triunfo nos pênaltis, em, uma das últimas boas apresentações na temporada. Já Mano Menezes amargou eliminação diante dos oponentes na competição quando ainda estava no Inter e jogo por uma vingança. O técnico sabe que não pode mais adiar sua primeira vitória no Corinthians. Ele já adiantou que não "comemora" empates.

"Penso que, considerando a tabela, temos de pontuar. Mas estamos começando a recuperar a confiança e pode ter certeza que, se continuarmos assim como no primeiro tempo (do Maracanã), estamos próximos de voltar a vencer já no próximo jogo em nossa casa", afirmou, convicto.

Ocorre que o Corinthians caiu muito de rendimento na etapa final, levando o empate sem quase passar do meio-campo e o técnico promete ajustes. "Quando o time perde a bola e não sustenta mais, não consegue mais conectar, acaba sofrendo. É aí que temos de melhorar", avaliou. Há o problema do desgaste físico pela alta intensidade também.