Com um a mais, Roma sofre, marca no fim e vence a 3ª consecutiva no Campeonato Italiano

A Roma conquistou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Italiano ao derrotar o Monza por 1 a 0, neste sábado, no estádio Olímpico de Roma, pela nona rodada. O time, comandado pelo técnico José Mourinho, jogou o segundo tempo com um atleta a mais, soube sofrer com a boa atuação do adversário e marcou um gol no fim, com El Shaarawy, para conquistar três pontos importantes para os seus objetivos dentro da competição.

Com a vitória, a Roma ganhou posições preciosas e chegou a 14 pontos, entrando na briga por vaga nas competições europeias. O Monza, por outro lado, continuou com 12, também no meio da tabela.

Apesar do bom momento no Campeonato Italiano, a Roma foi cautelosa e optou por não correr riscos no primeiro tempo. Fechado, os donos da casa tiveram lampejos de bons momentos, mas não conseguiram tirar o zero do marcador. Aos 37 minutos, Houssem Aouar recebeu dentro da área e cabeceou no meio do gol. Di Gregorio mostrou ótimo reflexo para fazer a defesa e impedir o gol.

A Roma cresceu nos minutos finais e teve uma segunda oportunidade de inaugurar o marcador. Aos 47, Andrea Belotti costurou a defesa do Monza, invadiu a área e chutou rasteiro. Di Gregorio fez um milagre para levar o 0 a 0 para o intervalo, não antes de seu companheiro de equipe, o zagueiro Danilo D'Ambrosio levar o segundo cartão amarelo e ser expulso.

Com um a mais, esperava-se mais pressão por parte da Roma, mas o que se viu foi um Monza mais agressivo, encaixando jogadas de contra-ataque e assustando os donos da casa. Aos cinco minutos, Andrea Colpani arriscou de longe e quase fez um golaço. A bola passou rente à trave do goleiro Rui Patrício.

O Monza voltou a assustar aos 20, quando Samuele Birindelli recebeu pelo meio, arrancou em velocidade e soltou a bomba. Rui Patrício fez uma linda defesa. Os dois, inclusive, fizeram um duelo interessante durante todo o segundo tempo, mas o goleiro levou a melhor. Aos 30, pegou mais uma para frustrar os planos do adversário.

A Roma continuou tímida e teve a sua primeira chance na etapa final apenas aos 27, em uma tentativa de Lukaku. O atacante recebeu pela direita, limpou a marcação e chutou para fora. Sem se encontrar na partida, o time da casa foi tentando controlar a pressão adversária e se salvou muito pela atuação de Rui Patrício. Só que no fim, resolveu jogar. Lukaku fez o pivô para Azmoun, que carimbou a trave.

Aos 45, a Roma chegou ao gol. Após bate e rebate dentro da área do Monza, que vinha sendo superior na partida, El Shaarawy pegou a sobra dentro da área e acertou um bonito chute para liquidar a fatura e marcar o seu primeiro gol na temporada.