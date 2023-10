Fluminense encara o Red Bull Bragantino com a cabeça na Libertadores

Totalmente com a cabeça na grande final da Copa Libertadores, que será disputada no dia 4 de novembro, contra o Boca Juniors, o Fluminense tem mais um desafio no Campeonato Brasileiro para se manter na briga pelo pelotão de frente. Sem vencer há três jogos, mas vindo de um empate heroico contra o Corinthians no meio de semana, por 3 a 3, terá uma missão complicada. Afinal, encara o vice-líder Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, no Estádio Nabi Abi Chedid, às 18h30, de domingo.

O time paulista está embalado por sete jogos sem derrota e planeja seguir na cola do líder Botafogo. Iniciou a rodada na segunda colocação com 49 pontos, nove atrás do líder. Tem dois a mais que o terceiro colocado Flamengo, que soma 47. Já o Fluminense é nono colocado com 42 pontos. Porém, a classificação está embolada e a diferença para o Grêmio, primeiro time dentro do G-4 é de apenas dois pontos.

A primeira e única vez que os clubes se enfrentaram em 2023, foi no primeiro turno do Brasileirão. Jogando em casa, no Maracanã, o Fluminense venceu por 2 a 1, com gols de Ganso e Felipe Melo. Do outro lado, Borbas descontou.