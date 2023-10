Avaí bate Ceará, engata 4º jogo sem derrota e dá mais um passo para a fuga da queda na Série B

O Avaí continua firme e forte na luta para se salvar do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, em jogo válido pela 33ª rodada, conquistou um bom resultado. Jogando em casa, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, venceu o Ceará, pelo placar de 1 a 0, e embalou o quarto jogo sem derrotas, abrindo cinco pontos da faixa de queda.

Atualmente, o Avaí é o 13º colocado da Série B com 38 pontos. A Chapecoense, que tem 33, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Ceará chegou ao sexto jogo sem vitória e segue estacionado na parte intermediária da tabela, em 11º com 43.

O primeiro tempo do duelo foi bastante equilibrado, com chances para os dois lados. Logo aos quatro minutos, depois de um cruzamento na área, Jean Lucas cabeceou firme e já tinha superado o goleiro Richard, mas Léo Santos salvou em cima da linha o que seria o primeiro gol do Avaí.

Já aos 25, foi a vez de Waguininho levantar a torcida. O atacante apareceu na área e chutou firme. A bola bateu em Luiz Otávio e o Avaí pediu pênalti. O lance foi revisado pelo VAR, mas nada foi marcado. A resposta do Ceará veio aos 36, quando depois de um cruzamento, Nicolas cabeceou com perigo e Douglas conseguiu fazer a defesa. Por isso, o duelo foi para o intervalo zerado.

Mas, no começo do segundo tempo, o Avaí enfim conseguiu tirar o zero do placar no primeiro minuto. Após um cruzamento na área, Waguininho apareceu sozinho e de perna direita, mandou a bola para o fundo da rede. O Ceará levou perigo no lance seguinte, quando Nicolas roubou a bola na área e bateu de primeira, mas mandou para fora.

Mesmo assim, foi o Avaí que seguiu criando as melhores chances. Aos 20, Rafael Gava arriscou um chute forte de fora da área e obrigou Richard a fazer grande defesa. Nos minutos finais, o duelo seguiu truncado e por isso, os donos da casa venceram mesmo pelo placar de 1 a 0.

Os dois times voltam a campo no final da próxima semana para a disputa da 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira (26), o Avaí visita o lanterna ABC, no estádio Frasqueirão, às 19h. Já na sexta-feira (27), o Ceará recebe o Sport, na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 0 CEARÁ

AVAÍ - Douglas Friedrich; Thales Oleques, Jonathan Costa, Alan Costa e Natanael; Wellington, Rafael Gava (Douglas) e Giovanni (Fellipe Bastos); Waguinhinho (Gaspar), Gabriel Poveda (Jael) e Jean Lucas (Jean Cléber). Técnico - Eduardo Barroca.

CEARÁ - Richard; Paulo Victor (Janderson), Lucas Ribeiro, Luiz Otávio e David Ricardo; Léo Santos (Pedrinho), Guilherme Castilho e Jean Carlos; Chrystian Barletta (Chay), Erick Pulga (Bissoli) e Nicolas (Saulo Mineiro). Técnico - Vagner Mancini.

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

GOL - Waguininho, a um minuto do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Giovanni, Jean Cléber, Thales Oleques e Wellington (Avaí) e Janderson, Richard e Saulo Mineiro (Ceará).

CARTÃO VERMELHO - David Ricardo (Ceará).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).