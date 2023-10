Wild sofre, mas vence americano e avança à final do qualificatório do ATP 500 da Basileia

Após cair na estreia do ATP 250 de Estocolmo, Thiago Wild deu a volta por cima ao vencer na primeira rodada do qualificatório do ATP 500 da Basileia, na Suíça. O brasileiro bateu o americano Michael Mmoh por 2 sets a 1, neste sábado, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3, em 2h25 de partida.

Número 77 do ranking da ATP, Thiago Wild enfrenta na final o principal cabeça de chave do qualificatório, o australiano Christopher O’Connell (59º), que estreou vencendo o americano Maxime Cressy (108º) por 2 sets a 0. O duelo será neste domingo, às 5h (horário de Brasília)

O brasileiro não teve vida fácil neste sábado para continuar vivo na disputa do ATP da Basileia. Ele saiu na frente de Michael Mmoh em um primeiro set com 58 minutos de duração. Thiago Wild administrou a vantagem até o fim e levou por 7/5.

No segundo set, Mmoh começou abrindo 2 a 0, levando o brasileiro à quebra logo de cara e se aproveitou do momento ruim de Wild para empatar com uma vitória por 6/4.

No terceiro e derradeiro set, foi a vez de Wild quebrar o serviço do americano e largar com 3 a 0 de vantagem. Mmoh tentou se recuperar no fim, mas não conseguiu igualar o brasileiro, que brilhou nos aces para confirmar o triunfo com 6/3.