Lisca é demitido do Vila Nova-GO após quatro jogos na Série B

Lisca foi o terceiro treinador do Vila Nova na Série B. O time vinha brigando pelo acesso, chegando até liderar o campeonato com Claudinei Oliveira, mas na primeira oscilação, o treinador acabou demitido. Depois, Marquinhos Santos foi contratado, mas durou apenas sete jogos no comando da equipe, que acabou se distanciando do G4.

Classificação e jogos Série B

Atualmente o time goiano é o nono colocado, com 51 pontos, a quatro do Juventude, que fecha o G4, com 55 e ainda atua na rodada. Em busca de um novo treinador para a reta final da Série B, o Vila Nova tem compromisso no próximo sábado, quando tem pela frente o clássico contra o Atlético-GO, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA.