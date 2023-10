Kane marca, Bayern derrota Mainz e continua em 3º no Alemão; Leverkusen e Stuttgart vencem

Com direito a gol de Harry Kane, o Bayern de Munique continuou na perseguição ao líder Bayer Leverkusen ao derrotar o Mainz por 3 a 1, no Mainz Arena, pela oitava rodada do Campeonato Alemão. O sábado contou ainda com triunfos do próprio Leverkusen e do Stuttgart, segundo colocado, sobre Wolfsburg e Union Berlin, respectivamente.

A vitória fez com que o Bayern de Munique continuasse no terceiro lugar, com 20 pontos, atrás apenas do Bayer Leverkusen (22) e Stuttgart (21). Em quarto, o Borussia Dortmund tem 20. O Mainz, por outro lado, seguiu sem vencer, na penúltima posição, com apenas dois. O lanterna é o Colônia, com um.

Bayern de Munique e Mainz fizeram um jogo aberto com boas chances de ambos os lados. O time visitante abriu o placar logo aos dez minutos. Coman recebeu dentro da área e mandou no fundo das redes. O empate poderia ter saído logo na sequência em um arremate de Lee Jae-Sung, que ficou na trave.

Aos 15, brilhou a estrela do atacante Harry Kane. O atacante, que chegou a dez gols na temporada, acertou uma bela cabeçada para ampliar o placar. O Mainz lutou e conseguiu diminuir ainda no primeiro tempo com o lateral Caci.

O Bayern foi fazer o terceiro apenas no segundo tempo, aos 13 minutos, em um arremate de fora da área de Goretzka. Já o Mainz continuou batalhando até o fim, mas não conseguiu evitar a derrota. Gruda ainda mandou uma nova bola na trave para a equipe mandante.

LEVERKUSEN E STUTTGART VENCEM

Um outro detalhe chamou a atenção neste sábado no Campeonato Alemão. Todos os favoritos venceram fora de casa. Com gols de Frimpong e Grimaldo, o Bayer Leverkusen conquistou a sétima vitória em oito jogos ao bater o Wolfsburg (9º) por 2 a 1.

O Stuttgart, com um grande segundo tempo, derrotou o Union Berlin (14º), também fora de casa, por 3 a 0 e continuou na vice-liderança e como uma das principais surpresas do torneio até aqui.

Com dois gols de Openda e um de Forberg, o RB Leipzig bateu o Darmstadt (11º) por 3 a 1 e pulou para o quinto lugar, com 17 pontos, dentro da zona de classificação para a próxima edição da Liga Europa.

Em sexto, com 15, está o Hoffenheim, que foi surpreendido pelo Eintracht Frankfurt (7º), dentro de casa, por 3 a 1. Quem também venceu foi o Freiburg (8º), que aplicou 2 a 1 no Bochum (16º).