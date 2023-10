Haaland marca, Manchester City vence Brighton e quebra sequência negativa no Campeonato Inglês

Com direito a gol de Haaland, o Manchester City quebrou a sequência negativa de duas derrotas consecutivas no Campeonato Inglês ao derrotar o Brighton por 2 a 1, neste sábado, no Etihad Stadium, pela nona rodada.

O resultado recolocou o Manchester City na briga pela liderança do torneio, com 21 pontos, e deixou Haaland na artilharia com nove gols marcados. O Brighton, por sua vez, ficou com 16, fora da zona de classificação para as competições europeias.

Pep Guardiola parece que adivinhou que a meta do City não seria muito acionada neste sábado. O treinador resolveu poupar o goleiro brasileiro Ederson e colocou Ortega como titular. No primeiro tempo, o alemão foi um mero espectador e viu sua equipe abrir o placar com apenas seis minutos de bola rolando. Doku fez grande jogada pela esquerda, foi até a linha de fundo e cruzou para trás. Julián Álvarez chegou batendo e mandou no fundo das redes.

Com a marcação alta do City, Brighton não conseguiu jogar e acabou facilitando a vida do City, que sem fazer muito esforço chegou ao segundo gol aos 18 minutos. Haaland recuperou a bola na direita, cortou para o meio e chutou de canhota de fora da área para fazer o seu nono gol em nove jogos no Campeonato Inglês, o 40º no ano de 2023.

Em grande vantagem, o City claramente se poupou nos minutos finais. Mesmo assim, poderia ter feito o terceiro com Doku. O meia recebeu dentro da área e chutou com força para fora. Do outro lado, o Brighton recuou sua marcação e conseguiu impedir que o rival fosse para o intervalo com um placar ainda mais elástico.

No segundo tempo, o City se acomodou com o resultado e deu espaço para o Brighton crescer. O time visitante precisou se arriscar e ficou perto de marcar aos seis minutos. Ortega saiu mal e jogou a bola no peito de Adingra, que acionou Gross dentro da área. Ele chutou, mas mandou para fora, reclamando de um pênalti, nada marcado.

Ortega, que não teve trabalho no primeiro tempo, foi mais acionado na segunda etapa e acabou sofrendo o gol aos 27, quando Mitoma avançou pela esquerda e cruzou para o meia da área. Akanki tentou cortar, mas a bola sobrou para Ansu Fati, que empurrou para recolocar o Brighton na partida.

O gol acordou o Manchester City, que passou a marcar o adversário com mais seriedade, mas sem buscar o ataque. O Brighton, então, tentou uma pressão final, mas não conseguiu evitar a derrota neste sábado.

MAIS JOGOS

Ainda neste sábado, o Newcastle aproveitou o fator casa e aplicou uma goleada de 4 a 0 sobre o Crystal Palace. Com isso, assumiu o quinto lugar, com 16 pontos, deixando seu adversário no meio da tabela, com 12.

E o dia foi de muitos gols no Campeonato Inglês. O Brentford deixou as últimas colocações e chegou ao 14º lugar, com dez pontos ao superar o Burnley, 18º, com quatro, por 3 a 0.