Dorival Jr. celebra partida 'muito bem jogada' do São Paulo: 'Voltamos a ter concentração alta'

O técnico Dorival Júnior deixou o campo, na Serrinha, quarta-feira, bastante irritado com a apresentação do São Paulo na derrota para o Goiás, por 2 a 0. Neste sábado, após 3 a 0 no Grêmio em grande apresentação da equipe, o treinador era só elogios a seus comandados pela concentração e seriedade em novo jogo do Brasileirão.

"Uma partida muito bem jogada, com nível de concentração alto que voltamos a ter", elogiou Dorival Júnior. "Após a conquista da Copa do Brasil fizemos dois jogos muito bons e um terceiro com Vasco buscando empate que foi um excelente resultado. Exceção de Goiânia, onde não fomos felizes, tivemos partidas de alto nível", listou.

Dorival fez questão de relacionar as virtudes do Grêmio de Renato Gaúcho para engrandecer ainda mais a vitória são-paulina no Morumbi. "Hoje enfrentamos a segunda equipe em gols marcados, a que mais cria oportunidades ao longo de uma partida e mesmo assim conseguimos neutralizá-la e criando muitas chances", afirmou. "oportunidades. Jogamos bem e nosso goleiro pouco nem foi exigido."

Mais uma vez apostando em James Rodríguez, o treinador explicou o motivo de ter demorado para efetivar o reforço. "James ficou um tempo parado, apenas treinando, e isso não é o que o atleta precisa. Ele retornou buscando resgatar suas melhores condições, com jogos da sua seleção e ao mesmo tempo em fase delicada do São Paulo nas competições. Estávamos em semifinais, tentando sempre colocar a melhor possível fisicamente. Acredito tomamos as atitudes corretas", explicou. Dorival não quis jogar um peso desnecessário no meia.

O comandante são-paulino ainda falou qual a principal virtude para o São Paulo ter crescido na temporada e ter conquistado a Copa do Brasil, por exemplo. "O sentimento coletivo que está existindo", disse. "Todos abriram mão de condições individuais para termos um coletivo mais forte."