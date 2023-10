Com apoio da torcida, Botafogo encara o Athletico-PR para voltar a vencer no Engenhão

Aparentemente de volta ao caminho rumo ao título do Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta a jogar do lado de sua torcida contra o Athletico-PR no Engenhão, Rio de Janeiro, neste sábado, às 21 horas, pela 28ª rodada. Todos os ingressos foram vendidos e o objetivo é apagar a imagem deixada nos dois últimos jogos em casa, quando perdeu para o Flamengo (2 a 0) e empatou com o Goiás (1 a 1).

Mas tudo mudou depois da saída do técnico Bruno Lage. As vitórias diante de Fluminense (2 a 0) e América-MG (2 a 1) parecem ter recolocado o ‘time da estrela solitária’ no caminho do título da temporada. A ordem é pontuar e manter a distância para os concorrentes. No momento, com 58 pontos, o time carioca abriu nove pontos de vantagem do vice-líder Red Bull Bragantino, que tem 49. O Flamengo, terceiro, agora comandado por Tite, tem 47.

Efetivado até o final do ano, o técnico Lúcio Flávio contará com dois importantes retornos e também teve uma boa notícia no meio de semana. Com isso, poderá mandar a campo o que tem de melhor em mãos. O lateral-esquerdo Marçal e o volante Tchê Tchê cumpriram suspensão contra o América-MG e agora voltam a ficar à disposição.

Assim como o atacante Diego Costa, que foi punido pelo STJD por conta de declarações polêmicas contra o Atlético-MG, com um jogo de suspensão, que seria cumprido neste sábado, mas o departamento jurídico conseguiu um efeito suspensivo e ele está apto para atuar. Mas deve começar a partida no banco de reservas. Por outro lado, o meia Carlos Alberto está fora porque pertence ao time paranaense.

Autor de três gols nos últimos dois jogos, dois deles diante do América-MG, o atacante Júnior Santos mantém a confiança. "Temos que aproveitar o apoio da torcida e buscar a vitória, embora a gente saiba que o adversário tem um grande time e vai dar muito trabalho".

O Athletico-PR também vive um bom momento e quer encostar na briga pelas primeiras colocações. Após vencer o Grêmio, por 2 a 1, fora de casa, tem 44 pontos e é sexto colocado. Está empatado em número de pontos com Grêmio e Palmeiras, quarto e quinto colocados, respectivamente.

Sem poder contar com o atacante Canobbio, que levou o terceiro cartão amarelo diante do Grêmio e está suspenso, o técnico Wesley Carvalho irá mudar a formação tática. Ele deve optar com uma formação com três zagueiros, deixando os laterais com mais espaços nas alas.

Com isso, Kaique Rocha, que marcou o gol da virada na rodada passada, irá ser titular ao lado de Cacá e Thiago Heleno na defesa. Além disso, Cuello irá atuar na ala direita. O comandante, inclusive, falou sobre essa mudança nesta semana. "O Cuello estava com a mania de jogar pelo esquerda, toda bola puxar para dentro e chutar para o gol. Está proibido de fazer isso agora. Vai jogar pelo lado direito e fazer a assistência", disse o técnico.