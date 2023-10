Brasil leva 2 ouros e fecha o 1º dia da natação no Pan com 6 medalhas; Rabelo brilha no skate

Esperança de muitas medalhas ao Brasil neste Pan de Santiago, a natação não decepcionou no primeiro dia de provas, disputando 7 finais com 11 representantes (dois atletas nos 400m livre masculino e feminino, além de mais dois nos 100m peito masculino e nos 200m borboleta masculino), com seis subidas ao pódio. Foram dois ouros, duas pratas e outros dois bronzes. Guilherme Costa, que prometeu buscar quatro ouros no Chile, ganhou o primeiro com direito a recorde pan-americano nos 400m livre. O revezamento 4x100 masculino também fez bonito, deixando os Estados Unidos para trás.

Com direito a recorde da prova, Guilherme Costa, o Cachorrão, conquistou o ouro nos 400m livre com o tempo de 3min46s79, superando o peruano Alfonso Mestre, prata com 3min47s62 e o americano James Piage, bronze com 3min50s74. O também brasileiro Alex Steverink completou a prova em quinto (3min53s77).

Cachorrão, como é carinhosamente chamado na natação - apelido de infância -, ainda buscará mais duas medalhas no individual, nos 800m e 1500m, além do revezamento. Sua promessa é de conquistar quatro ouros em Santiago.

O País ainda teve dobradinha no pódio na versão feminina dos 400m, com Maria Fernanda Costa, a Mafê, com a prata (4min06s68) e Gabriele Roncatto com o bronze (4min06s88). O ouro foi para a americana Paige Madden, com 4min06s45, apenas 0s23 de vantagem. O resultado das brasileiras foi suficiente para elas se garantirem em Paris-2024, já que o tempo para o índice era de 4min07s90.

"Oi gente, eu e a Gabi acabamos de nadar os 400m livre, ganhamos prata e bronze e estamos muito felizes em levar duas medalhas para o Brasil no primeiro dia de competição. Muito obrigado pela torcida", comemorou Mafê. "Acompanhe a gente que tem mais quatro dias", pediu Roncatto.

Na final dos 100m peito, Jhennifer Conceição, que é muito forte nos 50m livre, ficou somente na sétima colocação, com 1min10s10. Ela tinha feito 1min09s75 na classificatória. O Canadá fez dobradinha, com Macarena Ceballos, da Argentina, com o bronze. Já João Gomes (1min01s17) e Raphael Rached (1min01s62) também não conseguiram um lugar no pódio ao terminarem em quinto e sétimo, respectivamente. Jacob Foster e Noah Niochols garantiram a dobradinha americana, com o mexicano Miguel de Lara levando o bronze.

Já Leonardo de Deus subiu no pódio dos 200m borboleta pelo quarto Pan seguido. Depois de três ouros consecutivos, em Santiago ele garantiu a prata com somente 0s81 do americano Mason Laur, que levou o ouro. O brasileiro nadou a final em 1min57s25.

Com mais uma medalha, Leonardo de Deus se iguala aos compatriotas Gustavo Borges e Thiago Pereira, que também subiram no pódio quatro vezes em Jogos Pan-Americanos em uma mesma prova. Na final deste sábado, o bronze ficou com o também americano Jack Dahlgren (1min57s53). Luiz Altamir ficou em oitavo, com 2min01s27.

Depois das finais individuais, foi a vez do Brasil cair na água nos revezamentos 4x100m livre. Depois de avançar à final em primeiro, a equipe feminina formada por Ana Carolina Vieira, Stephanie Balduccini, Giovanna Tomarik e Celine Bispo garantiu o bronze, com 3min39s94, atrás somente das canadenses e das americanas.

Já o masculino, com Victor Alcará, Guilherme Caribé, Felipe Ribeiro e Breno Correia fez ainda mais bonito, terminando no topo do pódio com grande apresentação na final, desbancando o forte time dos Estados Unidos. A equipe nacional completou a prova em 3min13s51, diante de 3min14s22 dos americanos e de 3min15s83 dos canadenses.

PAÍS DO SKATE

Logo após a dobradinha entre Rayssa Leal e Pâmela Rosa, foi a vez de Lucas Rabelo mostrar que o Brasil se tornou o País do skate, ao também subir no topo mais alto do pódio. O skatista fez 264.65 pontos da final do street masculino, superando o peruano Angelo Caro (256,80) e o colombiano Jhancarlos González (247,82).

É o segundo grande título do skatista brasileira, que já havia levado o ouro no Pan Júnior de Cali. Outro brasileiro na decisão, Ghabryel Aguilar terminou em oitavo, com 135,91 pontos.

NÃO DEU

No levantamento de peso, Thiago Félix terminou somente na sétima colocação na prova para até 61kg. O atleta levantou 115kg no arranco e 147kg no arremesso, somando um total de 262kg. O ouro ficou com o cubano Arley Licourt (279kg no total), seguido pelo mexicano Victor Guemez, prata com 276kg, e o bronze foi do peruano Luis Tuisima (275kg).