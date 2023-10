Arsenal sai atrás, arranca empate do Chelsea, mas deixa o City na liderança do Inglês

Em um jogo recheado de emoção pela nona rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal arrancou um empate por 2 a 2 com o Chelsea neste sábado, no Stamford Bridge, em Londres, após sair perdendo por 2 a 0. O resultado, no entanto, não foi suficiente para o deixar na liderança, que tem agora o Manchester City.

O Arsenal, que se manteve invicto no torneio, tem os mesmos 21 pontos do Manchester City, mas acaba atrás no saldo de gols (12 a 10). O Tottenham, com 20, entra em campo neste domingo frente ao Fulham e pode reassumir a ponta. O Chelsea, por sua vez, chega a 12, no meio da tabela de classificação.

Apoiado por seus torcedores, o Chelsea dava mostras de que sairia para o ataque, e assim o fez. Logo de cara, a arbitragem marcou toque de mão do Arsenal dentro da área, pênalti. Aos 14 minutos, Palmer cobrou rasteiro, de canhota, e inaugurou o marcador.

Mas o Arsenal já dava indícios de que poderia frustrar os planos do Chelsea, principalmente nas chegadas de Rice e Gabriel Jesus. O time da casa, no entanto, fechou a "casinha" e foi ampliar o placar apenas no segundo tempo. Aos dois minutos, Mudryk recebeu na ponta esquerda de Gallagher e cruzou. A bola pegou efeito e foi parar no fundo das redes.

Com 2 a 0 no placar, o Chelsea passou a administrar a vantagem, mas acabou sendo castigado. O Arsenal se aproveitou de um "apagão" no rival para diminuir aos 31. Thiago Silva foi recuar a bola e deu belo presente para Sánchez. Ele acionou Rice, que pegou de primeira para diminuir.

O gol só motivou ainda mais o Arsenal, que buscou o empate aos 38. Saka recebeu na direita e cruzou na medida para Trossard. O atacante chegou batendo rasteiro para decretar a igualdade.

Os minutos finais foram de apreensão para os torcedores do Chelsea. O Arsenal tomou conta de vez do jogo e pressionou. Na melhor oportunidade, porém, Nketiah mandou um chute cruzado pela linha de fundo.

Buscando a recuperação no Campeonato Inglês, o Chelsea volta a campo no sábado, às 8h30, para enfrentar o Brentford, novamente no Stamford Bridge. Já o Arsenal recebe o lanterna Sheffield United, no mesmo dia, às 11h, no Emirates Stadium.