Agenda do dia do Pan 21/10: Brasil tem chance de 1ª medalha de ouro com Rayssa Leal no skate

Os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, entram no primeiro final de semana de disputas com chance de Rayssa Leal conquistar o primeiro ouro para o Brasil no skate street, neste sábado. Os brasileiros também vão estar em ação em diversas modalidades como natação, basquete 3x3, vôlei, vôlei de praia, boxe, ginástica artística, entre outros. A transmissão é pelo streaming daCazéTV, pelo Canal Olímpico do Brasil no YouTube e no PanAm Sports Channel.

Confira a agenda completa:

Badminton

* 9h - Individual masculino - Primeira fase (Ygor Coelho e Jonathan Santos)

* 10h30 - Individual feminino - Primeira fase (Juliana Vieira e Samia Lima)

* 12h - Individual masculino - Segunda fase

* 16h - Individual feminino - Segunda fase

* 18h30 - Duplas mistas - Segunda fase (Fabricio Faria/Jaqueline Lopes Lima e Davi Silva/Samia Lima)

Beisebol

* 9h30 - Fase de classificação - República Dominicana x México

* 15h - Fase de classificação - Chile x Panamá

Basquete 3x3

* 13h - Chave feminina - Venezuela x Jamaica

* 13h30 - Chave feminina - Brasil x Uruguai

* 14h - Chave feminina - México x República Dominicana

* 14h30 - Chave feminina -EL Salvador x Colômbia

* 15h - Chave masculina - Venezuela x Haiti

* 15h30 - Chave masculina - México x El Salvador

* 16h - Chave masculina - República Dominicana x Trinidad e Tobago

* 16h30 - Chave masculina - Argentina x Uruguai

* 17h - Chave feminina - Porto Rico x Jamaica

* 17h30 - Chave feminina - Argentina x Uruguai

* 18h - Chave feminina - Estados Unidos x República Dominicana

* 18h30 - Chave feminina - Chile x Colômbia

* 19h - Chave masculina - Brasil x Haiti

* 19h30 - Chave masculina - Estados Unidos x El Salvador

* 20h - Chave masculina - Porto Rico x Trinidad e Tobago

* 20h30 - Chave masculina - Chile x Uruguai

Ciclismo BMX

* 11h30 - BMX Feminino - Tomada de tempo (Paola Reis e Priscilla Stevaux)

* 11h55 - BMX Masculino - Tomada de tempo (Bruno Cogo e Pedro Queiroz)

Boxe

* 11h - Boxe feminino - Até 50kg - oitavas de final (Caroline Almeida-BRA x Marie Sterling-HAI)

* 12h - Boxe masculino - Até 51 kg - Oitavas de final

* 12h45 - Boxe masculino - Até 80kg - oitavas de final

* 17h - Boxe feminino - Até 50kg - oitavas de final

* 17h45 - Boxe masculino - Até 51 kg - Oitavas de final (Michael Douglas-BRA x Hansell Sanches-EAI)

* 18h30 - Boxe masculino - Até 80kg - oitavas de final (Wanderley Pereira-BRA x Wyatt Barillas-EAI)

Saltos Ornamentais

* 11h - Trampolim de 1m masculino - Classificatória (Rafael Fogaça e Rafael Max)

* 19h - Plataforma de 10m feminina - finais

* 20h40 - Trampolim de 1m masculino - finais

Ginástica Artística

* 14h - Equipes masculinas - Subdivisão 1

* 18h30 - Equipes masculinas - Subdivisão 2 (Brasil)

Pentatlo Moderno

* 9h - Classificação feminina - esgrima (Isabela Abreu, Marcela Mello e Stephany Saraiva)

* 12h - Classificação masculina - esgrima (Danilo Fagundes, Gabriel Sasaki e William Muinhos)

Mountain Bike

* 9h - Cross County masculino - final (Ulan Galinski e José Gabriel Marques)

* 11h30 - Cross Country feminino - final (Raiza Goulão e Karen Olimpo)

Raquetebol

* 10h - Chave masculina - Primeira fase

* 10h45 - Chave masculina - Primeira fase

* 11h30 - Chave feminina - Primeira fase

* 12h15 - Chave feminina - Primeira fase

* 15h - Duplas masculina - Quartas de final

* 16h - Duplas feminina - Quartas de final

* 17h - Duplas mistas - Quartas de final

Remo

* 8h10 - Duplas femininas - Coxless - Classificatória (Maria Clara Lewenkopf/Milena Viana)

* 8h20 - Duplas masculinas - Coxless - Classificatória (Alef Fontoura/Bernardo Boggian)

* 8h40 - Double Sculls feminino - classificatória (Chloe Delazeri/Nathalia Barbosa)

* 9h - Double Sculls masculino - classificatória (Piedro Tuchtenhagen/Tomas Levy)

* 9h30 - Single Sculls feminino - classificatória (Beatriz Cardoso)

* 10h - Single Sculls masculino - classificatória (Lucas Verthein)

* 12h - Equipes mistas oito componentes - classificatória (Brasil)

Tiro esportivo

* 9h - Pistola de tiro rápido masculino - classificatória (Emerson Duarte e Vladimir Silveira)

* 9h - Skeet feminino - classificatória

* 9h - Skeet masculino - classificatória (Roberth Vieira e Renato Portela)

* 9h - Pistola de ar 10m feminino - Classificatória

* 11h - Pistola de ar 10m masculina - classificatória

* 13h - Pistola de ar 10m feminina - final (Georgia Furquim)

* 14h30 - Pistola de ar 10m masculina - final

Skate

* 11h - Skate Street feminino - final (Rayssa Leal e Pamela Rosa)

* 16h30 - Skate Street masculino - final (Gabryel Aguilar e Lucas Rabelo)

Escalada

* 10h - Boulder masculino - semifinal (Felipe Ho, Mateus Bellotto e Rodrigo Hanada)

* 13h30 - Boulder masculino - semifinal

* 19h - Velocidade feminina - classificatória

* 19h40 - Velocidade feminina - final

Natação

* 9h - 400m livre feminino - classificatória (Maria Paula Heitmann, Gabrielle Roncatto e Maria Fernanda Costa)

* 9h - 400m livre masculino - classificatória (Guilherme Costa e Stephan Steverink)

* 9h - 100m peito feminino - classificatória (Jhennifer Conceição e Nichelly Lysy)

* 9h - 100m peito masculino - classificatória (Raphael Rached e João Gomes)

* 9h - 200m borboleta feminino - classificatória (Maria Fernanda Costa e Giovanna Diamante)

* 9h - 200m borboleta masculino - classificatória (Leonardo de Deus, Luiz Altamir e Matheus Gonche)

* 9h - 4x100m livre feminino - classificatória (Brasil)

* 16h - 400m livre feminino - Final

* 16h - 400m livre masculino - Final

* 16h - 100m peito feminino - final

* 16h - 100m peito masculino - final

* 16h - 200m borboleta feminino - Final

* 16h - 200m borboleta masculino - Final

* 16h - 4x100m livre feminino - Final

Tae kwon do

* 8h - Poomsae masculino - semifinal

* 8h - Poomsae feminino - semifinal

* 9h - Poomsae masculino - final

* 9h - Poomsae feminino - final

* 10h30 - masculino até 58kg - quartas de final (Paulo Ricardo Melo)

* 10h30 - masculino até 68kg - quartas de final (Edival Pontes)

* 10h30 - feminino até 49kg - quartas de final

* 12h45 - masculino até 58kg - repescagem

* 12h45 - masculino até 68kg - repescagem

* 12h45 - feminino até 49kg - repescagem

* 13h30 - masculino até 58kg - repescagem

* 13h30 - masculino até 68kg - repescagem

* 13h30 - feminino até 49kg - repescagem

* 16h30 - feminino até 49kg - semifinal

* 17h - masculino até 58kg - semifinal

* 17h30 - masculino até 68kg - semifinal

* 18h - feminino até 49kg - Final

* 18h30 - masculino até 58kg - final

* 19h - masculino até 68kg - final

Vôlei

10h30 - Chave feminina: Brasil x Cuba

13h30 - Chave feminina: Porto Rico x Argentina

17h30 - Chave feminina: Colômbia x México

20h30 - Chave feminina: Chile x República Dominicana

Vôlei de Praia

* 10h30- Chave feminina - Canadá x Uruguai

* 11h - Chave feminina - Estados Unidos x Peru

* 11h30 - Chave feminina - Paraguai x República Dominicana

* 12h - Chave feminina - Argentina x Equipe de Atletas Independentes

* 12h30 - Chave masculina - Canadá x Equador

* 13h - Chave masculina - Estados Unidos x Bolívia

* 13h30 - Chave masculina - Argentina x Costa Rica

* 14h - Chave masculina - Uruguai x Equipe de Atletas Independentes

* 16h30 - Chave feminina - Brasil x El Salvador

* 17h - Chave feminina - México x Equador

* 17h30 - Chave feminina - Porto Rico x Colômbia

* 18h - Chave masculina - México x Paraguai

* 18h30- Chave masculina - Brasil x El Salvador

* 19h - Chave feminina - Chile x Costa Rica

* 19h30- Chave masculina - Cuba x Colômbia

* 20h - Chave masculina - Chile x Nicarágua

Ski Aquático

* 9h30 - Slalom masculino - classificação

* 9h30 - Slalom feminino - classificação

* 13h30 - Wakeboard masculino - semifinal

* 13h30 - Wakeboard masculino - semifinal

Levantamento de pesos

* 12h - Chave masculina até 61kg - final (Thiago Félix)

* 14h45 - Chave feminina até 49kg - final

* 17h50 - Chave masculina até 73kg - final