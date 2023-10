Neymar recebe homenagem do Al-Hilal em jogo do Campeonato Saudita

Neymar ficará um longo tempo afastado dos gramados após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Logo que houve a confirmação da contusão, seu clube, o Al-Hilal se manifestou nas redes sociais desejando sorte ao atleta na recuperação. Nesta sexta-feira, os atletas e torcedores do time saudita homenagearam o brasileiro no jogo com Al-Khaleej.

Antes de a bola rolar, os jogadores da equipe titular e reservado Al-Hilal exibiram a camisa 10 vestida por Neymar como uma forma de solidariedade ao atleta, que foi a principal contratação do clube para a temporada.

Nas arquibancadas, os torcedores estenderam uma faixa com a foto de Neymar, vestindo o uniforme do Al-Hilal, com a frase "return stronger", que significa "volte mais forte", em português. Aos 10 minutos de jogo, a torcida cantou o nome do astro brasileiro. O craque era a grande esperança do time de Riad para chegar ao nível de Al-Nassr e Al-Ittihad, que contam com Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, respectivamente.

Neymar chegou ao Al-Hilal na janela de transferências de agosto e pouco pôde atuar pelo clube saudita. Foram apenas cinco jogos até aqui, com um gol marcado e duas assistências. A condição física do brasileiro sempre foi uma preocupação do técnico português Jorge Jesus, que, inclusive, se mostrou contrariado com a convocação do atacante para defender a seleção brasileira na Data Fifa de setembro, antes mesmo de estrear pelo Al-Hilal.

Na última terça-feira, durante o duelo com o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Neymar sofreu uma torção no joelho esquerdo e pediu imediata substituição. Mais tarde, o brasileiro passou por exames de imagem que constataram a grave contusão. A expectativa é que o craque volte a atuar em um prazo que varia de nove a 12 meses.

Na partida desta sexta, o Al-Hilal conseguiu uma vitória pelo placar mínimo, 1 a 0, sobre o Al-Khaleej. Aleksandar Mitrovic foi o autor do gol do triunfo. O time de Neymar lidera o Campeonato Saudita.