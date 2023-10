Jorge Jesus e jogadores do Al-Hilal desejam melhoras a Neymar: 'Vai voltar mais forte'

O técnico Jorge Jesus e os jogadores do Al-Hilal desejaram uma rápida recuperação a Neymar, em vídeo produzido pelo clube saudita. Em sua mensagem, o treinador português disse que espera pelo jogador e afirmou que ele deve voltar mais forte aos gramados no futuro.

Neymar sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante a partida da seleção brasileira com o Uruguai, em Montevidéu, na noite de terça-feira. Ele deixou o gramado de muletas. No dia seguinte, teve confirmado o rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, segundo informou a CBF.

Ele terá que ser submetido a cirurgia, cuja data ainda não foi divulgada. A expectativa é de que fique afastado dos gramados por um período de seis a 12 meses.

"Neymar, sei que neste momento é um jogador infeliz, mas a vida do jogador tem dessas situações. E tu vai voltar mais forte. Além de ser um grande jogador, és um jogador com mentalidade muito forte. Esperamos por ti. Sofremos contigo a mesma dor que tu tens. Um grande abraço de toda a equipe, e do teu treinador, que te aprecia muito e que te quer muito", declarou Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo.

O atacante brasileiro Michael, outro ex-Flamengo, fez coro com o técnico. "Fala, meu lindo! Tudo bem? Sei que é um momento difícil e delicado. Quero te mandar boas energia e que Deus te abençoe e te elimine. E que você possa voltar mais forte. Forte abraço", declarou.

O também brasileiro Malcom também desejou rápida recuperação ao compatriota. "Fala, meu ídolo! Estou aqui para te desejar a melhor recuperação, que vc possa ter muitas forças e que Deus sabe de todas as coisas. Estamos aqui na torcida para que você volte logo aos gramados para dar ainda mais alegria a todos nós aqui."

Além dos brasileiros, também apareceram no vídeo os atletas Salem Al-Dawsari, Milinkovic-Savic, Mitrovic, Bono, Rubén Neves e Koulibaly.