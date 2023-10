Confira 10 curiosidades sobre os Jogos Pan-Americanos de Santiago

Os Jogos Pan-Americanos de Santiago começam nesta sexta-feira com a cerimônia de abertura no Estádio Nacional do Chile. São mais de 50 modalidades, que preencherão o calendário do esporte no continente até o dia 5 de novembro. No dia em que o grande evento começa oficialmente, o Estadão separa dez curiosidades sobre esta edição, que contará com uma delegação brasileira recorde numa edição do Pan fora do Brasil.

1. DELEGAÇÃO RECORDE

O Brasil está com foco total para a disputa do Pan de Santiago. Isso se prova no número de atletas e membros da delegação do Comitê Olímpico do Brasil (COB) presentes no Chile. Serão 633 atletas, 263 oficiais de confederações e 124 do comitê, que totalizam 1.020 pessoas. O Brasil terá atletas medalhistas olímpicos e briga pelas primeiras colocações no quadro de medalha. Delegação maior houve apenas no Pan do Rio de Janeiro, em 2007 (países-sede recebem convites para todas as modalidades).

2. ESTRUTURA TEMPORÁRIA BRASILEIRA

As estruturas dos Jogos Pan-Americanos serão temporárias e feitas por uma empresa brasileira, a Fast Engenharia. A soma de R$ 20 milhões foi investida em estruturas e material, que totalizam quase 2 mil toneladas em equipamentos. Os números de todas essas intervenções, que totalizam 17 sedes, são impressionantes: serão 12.500 lugares de arquibancadas temporárias, 9.000 metros quadrados de tendas e 12.480 metros de cercas para delimitação de locais e controle de acessos. Além disso, a empresa brasileira também vai fornecer a energia temporária para os jogos e iluminação.

3. NÚMERO DE MODALIDADES

Serão 58 modalidades em disputa e três categorias estreantes que também vão estar nos Jogos Olímpicos de Paris: skate, escalada e breakdance.

4. MODALIDADES EXCLUSIVAS

Além daquelas olímpicas, 11 são exclusivas do Pan do Chile. São elas: Beisebol, Boliche, Esqui Aquático, caratê, Patinação Artística em rodas, Patinação de Velocidade inline, Pelota Basca, Raquetebol, Softbol, Squash, e Wakeboarding.

5. REPRESENTAÇÃO

Todas as cinco regiões do Brasil estarão representadas nos Jogos Pan-Americanos. O Sudeste é o recordista, com 351 atletas. Sul (87), Nordeste (47), Centro-Oeste (26) e Norte (7) vêm na sequência.

6. NÚMERO DE PAÍSES

Quarenta e um países estarão representados no Pan do Chile. América do Sul, Central, Caribe e do Norte terão ao menos um atleta presente. Confira a lista abaixo: Antígua e Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermudas, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Equador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Ilhas Cayman, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas Virgens Britânicas, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Nevis, São Vicente e Granadinas, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela.

7. TRAJE DE GALA BRASILEIRO

Quando a delegação brasileira desfilar pelo estádio Nacional de Chile nesta sexta-feira, na abertura dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, um elemento pode chamar a atenção: o uniforme do Comitê Olímpico do Brasil (COB), com destaque para um "resgate da brasilidade" e por serem ecológicos, com técnicas de reciclagem. Assinados pela marca Riachuelo, uma das principais varejistas de moda do País. A parceria também assinará as roupas em Paris, no próximo ano, para os Jogos Olímpicos.

8. VAGAS PARA PARIS-2024

Duzentos e quarenta e quatro vagas para os Jogos Olímpicos de Paris-2024 estarão em disputa para os cerca de sete mil atletas. Das 58 modalidades, 21 modalidades dão vagas diretas e outras 12 valem pontos ou índices na corrida olímpica. As modalidades que dão vaga são: Boxe, Breakdance, Escalada esportiva, Hipismo: adestramento, CCE e saltos, Ginástica artística, Ginástica rítmica, Ginástica de trampolim, Handebol, Hóquei sobre grama, Nado artístico, Pentatlo moderno, Polo aquático, Saltos ornamentais, Surfe, Tênis, Tênis de mesa, Tiro, Tiro com arco e Vela.

9. MASCOTE

Assim como toda grande competição, o Pan de Santiago também terá um mascote para chamar de seu. Em 2023, será o Fiu, um pássaro de sete cores inspirado no Papa-piri, ave nativa da região e encontrada nos pântanos chilenos. Ele é nativo do centro-sul e da região Andina.

10. ESTREANTE DE PESO

Campeã mundial e medalha de ouro em Tóquio, Rebeca Andrade fará sua estreia em Jogos Pan-Americanos. Ela disputou os Jogos Olímpicos pela primeira vez aos 17 anos, no Rio de Janeiro, em 2016, e participou de seu primeiro Mundial em 2018, em Doha.