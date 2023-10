COB projeta Brasil no Top 3 no quadro de medalhas do Pan de Santiago

Depois de obter sua melhor campanha da história nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, a delegação brasileira deve brigar pelo Top 3 do quadro de medalhas no Pan de Santiago, que começa nesta sexta-feira, no Chile. Esta é a meta estabelecida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

"A expectativa é muito grande. Sempre queremos fazer hoje melhor do que fizemos ontem. O resultado de Lima foi sensacional, o sarrafo de resultados aumentou, mas queremos fazer melhor. Sabemos que podemos evoluir, mas confiantes em todo o trabalho que foi feito nestes últimos quatro anos. Queremos consolidar também nossa posição entre os três primeiros países na classificação final no quadro geral de medalhas", projetou Rogério Sampaio, diretor-geral do COB e chefe da Missão Brasileira em Santiago.

Há quatro anos, o Brasil registrou sua melhor campanha da história numa edição de Pan ao ficar em segundo lugar no quadro de medalhas. Foram 168 medalhas, sendo 54 de ouro, 45 de prata e 69 de bronze. A delegação nacional só ficou atrás dos Estados Unidos, donos de 293 de medalhas (122 de ouro).

Para o Pan de Santiago, a expectativa é de que o Canadá deve rivalizar com o Brasil na disputa pela segunda posição. Em Lima-2019, os canadenses terminaram no quarto lugar geral, com 152 medalhas (35 de ouro), atrás do México (138 medalhas, sendo 37 de ouro).

"A expectativa é grande. Sabemos da importância dos Jogos Pan-Americanos, principalmente já pensando no nosso resultado na Olimpíada de Paris-2024. Temos uma grande quantidade de vagas que estão classificando equipes e atletas diretamente para os Jogos Olímpicos. Nosso sucesso lá depende muito do nosso sucesso aqui em Santiago", disse Sampaio.

Embora as disputas já tenham começado em Santiago na quarta-feira, a abertura oficial do Pan acontece apenas nesta sexta-feira, às 20 horas (de Brasília). "Está tudo pronto, os atletas já chegaram. Nossa estrutura está toda montada, todos os serviços já estão sendo oferecidos aos atletas: parte médica, fisioterápica, massoterapia, área de saúde mental. Todas as áreas estão disponíveis aos atletas. Estamos num misto de ansiedade e confiança para o início da competição."