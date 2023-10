Aloísio Chulapa e Felipe Massa vão ao CT do São Paulo apoiar time antes de jogo com o Grêmio

A preparação do São Paulo antes de enfrentar o Grêmio, neste sábado, ganhou convidados ilustres que servem de enorme inspiração para a equipe apagar a má impressão deixada diante do Goiás, em derrota por 2 a 0 criticada pela postura apática. Felipe Massa e Chulapa foram ao CT da Barra Funda apoiar o time.

Baseando-se da experiência dos convidados, o torcedor verá uma equipe rápida e artilheira no Morumbi, tudo o que Dorival gostaria diante de ter diante dos perigosos gaúchos. Sem Calleri, o técnico ainda não achou uma solução para o time fazer gols. Luciano, David, Erison e Juan foram utilizados em Goiânia e todos desapontaram.

O camisa 10 acabou iniciando a partida como único centroavante, com Lucas Moura a seu lado. Com os gols rápidos do Goiás, Dorival tirou Luciano e terminou a partida com os outros três centroavantes. Mesmo assim não conseguiu ameaçar o goleiro Tadeu.

Campeão mundial pelo clube, Aloísio deu abraço caloroso no ex-técnico Muricy Ramalho e também cumprimentou Dorival pela conquista da Copa do Brasil. Experiente na hora de mandar a bola às redes, o jogador espera ter servido de exemplo para a equipe brilhar neste sábado.

Para evitar surpresas e dar alegria ao torcedor, Dorival usou o dia para apresentar um vídeo de como atua o time gaúcho. Depois, ainda realizou trabalhos tático e técnico em campo reduzido para aprimorar uma possível fuga da marcação no ataque. Crente que os adversários vão se defender na maioria do tempo, ainda houve ensaio de bolas paradas que podem ser decisivas.

Felipe Massa também visitou o clube para celebrar a conquista da Copa do Brasil. O jogo com o Grêmio é visto como essencial para o São Paulo se afastar do perigo. O time tem somente 35 pontos, cinco a mais que o Santos, e uma tabela inglória, com jogos duros pela frente contra os gaúchos, depois Palmeiras, Athletico-PR, Cruzeiro, Fluminense e Red Bull Bragantino.