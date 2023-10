Seleção brasileira de beisebol bate favorita Venezuela no Pan de Santiago

A seleção brasileira de beisebol começou sua jornada nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, com uma vitória de peso nesta quinta-feira. Os jogadores não se intimidaram diante da Venezuela, a sexta colocada do ranking mundial, e finalizaram o duelo com uma vantagem de 3 a 1 no placar final. Mesmo sem seus principais jogadores, a equipe venezuelana era favorita no confronto, até por sua tradição no esporte, diante de um Brasil que ocupa a 24ª posição ranking.

"Para gente do Brasil, ganhar da Venezuela é uma grande conquista, mas eu não estou assustado, porque para mim a gente tinha capacidade de vencer este jogo. Entramos confiantes, jogamos bem. Foi só fazer o que a gente vem treinando. Para mim foi tranquilo. Eu fui o primeiro, 'starter' do time, e atrás de tinham muito arremessadores bons. Se eu cansasse, eu sabia que viria alguém bom em seguida", disse o arremessador Felipe Pelé ao fim da partida.

As corridas brasileiras foram conquistadas todas na segunda entrada, por Salomon Koba, Gabriel Barros e Lucas Oller. Já o desconto no placar para o lado venezuelano foi anotado por Omar Herrera na quinta entrada, mas os favoritos não foram capazes de buscar a virada diante dos confiantes representantes do Brasil.

Integrante do Grupo B, a seleção brasileira enfrenta a Colômbia, em jogo marcado para as 9h30 de domingo. Em caso de nova vitória, a classificação às semifinais fica bem encaminhada. Ainda pela primeira fase, o Brasil terá um duelo com Cuba, oitava colocada do ranking mundial, na terça-feira. Embora a disputa do beisebol já tenha começado, a cerimônia de abertura do Pan de Santiago será nesta sexta-feira, a partir das 20 horas (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Chile.