São Paulo lança candidatura para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031

A Prefeitura de São Paulo e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) vão apresentar nesta quinta-feira, em Santiago, no Chile, a candidatura da capital paulista para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. O secretário de Esportes e Lazer, Cacá Viannna, e o presidente do COB, Paulo Wanderley Teixeira, estão na capital chilena, sede da atual edição do Jogos, para entregar uma carta de intenção à Pan Am, entidade responsável pela organização do evento continental.

Acompanhado de uma comitiva da Prefeitura, Vianna participará da cerimônia de abertura do Pan, sexta-feira, e se reunirá com Neven Ilic, presidente da Pan Am Sports, para colher detalhes sobre a infraestrutura necessária para sediar os Jogos em 2031. Também será realizada a inauguração da "Casa São Paulo", um espaço de relacionamento destinado a apresentar a cidade aos outros países, assim como haverá a "Casa Brasil", com o mesmo intuito.

Em nota oficial, a Secretaria de Esportes e Lazer defende que a experiência "como uma das sedes da Copa do Mundo (de futebol) de 2014" credencia a cidade para sediar uma edição do Pan. "São Paulo já possui toda uma estrutura em termos de estádios, hotéis e transportes para sediar um evento como os Jogos Pan-Americanos. O potencial econômico da capital irá facilitar as melhorias necessárias do demais equipamentos esportivos", diz o texto.

Caso alcance o objetivo, a capital paulista sediará os Jogos Pan-Americanos pela segunda vez na história. A primeira e única, até o momento, foi em 1963, quando delegações de 22 países desembarcaram em solo paulistano para as disputas esportivas. Na ocasião, a abertura foi realizada no Pacaembu, e o Brasil foi o segundo colocado, com 52 medalhas. Foram 14 ouros, 20 pratas e 18 bronzes. O primeiro lugar ficou com os Estados Unidos.