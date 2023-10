Renato Gaúcho critica imprensa e pede desculpas à torcida após polêmica em Gre-Nal

Onze dias após protagonizar polêmica no Gre-Nal, o técnico Renato Gaúcho se pronunciou na noite desta quarta-feira sobre sua saída rápida ao fim daquele clássico, em que o Grêmio perdeu por 3 a 2 para o seu arquirrival. O treinador, que não havia dado entrevista coletiva, pediu desculpas à torcida gremista e criticou a postura da imprensa.

"Eu pergunto a você e aos seus colegas (jornalistas): antes de me massacrarem, me julgarem, me condenarem, alguém quis saber da minha versão? O negócio de vocês é fazer onda. No mais, qualquer problema a gente resolve internamente. Já que vocês me massacraram por cinco dias, não tenho que responder sobre isso para vocês", atacou o treinador.