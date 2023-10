Renato Augusto lamenta segundo tempo de 'chutões' do Corinthians: 'A gente parou de jogar'

Um dos jogadores mais experientes do elenco, o meia Renato Augusto admitiu, após o empate por 3 a 3 do Corinthians com o Fluminense, no Maracanã, que a postura da equipe na segunda etapa custou dois preciosos pontos na caminhada para fugir da ameaçada de queda. Depois de abrir 3 a 1 nos 45 minutos iniciais, o time voltou recuado e não fosse o goleiro Cássio, teria levado a virada no Rio.

"A gente parou de jogar no segundo tempo, começou a dar chutão", reconheceu o meia. "No primeiro tempo a gente dificultou o jogo do Fluminense, que correu atrás da gente. No segundo, nós ficamos atrás deles, o time não quis ficar com a bola e por isso o Fluminense cresceu no jogo", avaliou o armador, que entrou somente na segunda etapa em "testes" do técnico com o elenco.

Mano Menezes vem buscando a formação ideal do time e ainda não ganhou neste retorno. Agora, são dois empates, contra Flamengo e Fluminense, e derrotas para São Paulo e Fortaleza (esta pela Copa Sul-Americana). Em todos os jogos o time levou gols, algo que o técnico busca corrigir - imaginava ter ajustado nos oito dias de treinamentos na folga da Data Fifa.

"A gente está em um processo de adaptação, jogo a jogo crescendo. Enfrentar um time finalista da Libertadores, com confiança, dirigido pelo mesmo treinador há muito tempo, não é fácil", analisou Renato Augusto. "Fizemos um primeiro tempo bom, no segundo a gente podia ter tentado sair jogando, optamos pelo chutão e isso favorece quem está atacando. A gente podia ter saído daqui com a vitória, mas nos jogos seguintes vamos consegui-la", mostrou confiança o camisa 8.

Mesmo cedendo a igualdade, o Corinthians chegou aos 32 pontos e subiu na tabela, ultrapassando Bahia e Cruzeiro. Domingo, a equipe recebe o lanterna América-MG sem possibilidade de tropeço. Ganhar na Neo Química Arena virou obrigação pra o time abrir distância da temida zona de rebaixamento. Para a partida, Mano Menezes terá o retorno do zagueiro Lucas Veríssimo, um dos pilares defensivos do técnico, suspenso no Maracanã.