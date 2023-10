Juventus promete 'apoio total' a Fagioli, meia suspenso após confessor vício em apostas

A Juventus prometeu, em nota publicada nesta quinta-feira, 'apoio total' ao meia Nicoló Fagioli, suspenso por sete meses após confessar ser viciado em apostas esportivas. O clube oferecerá suporte ao jogador de 22 anos enquanto ele estiver afastado dos gramados e realizando um programa de reabilitação, uma das determinações da punição aplicada a ele pela Justiça italiana.

"Nós estamos firmemente convencidos de que Nicolo, com o apoio do clube, de seus companheiros, sua família e profissionais que irão auxiliá-lo, vai enfrentar o processo terapêutico e de treinamento com um grande senso de responsabilidade. Assim que a pena for cumprida, estará disponível para voltar a competir com a devida serenidade", diz o comunicado do clube de Turim.

O nome do Fagioli é um dos listados por uma investigação contra plataformas ilegais de apostas na Itália. O meia-atacante Nicolo Zaniolo, do Aston Villa, e o volante Sandro Tonali, do Newcastle, citado por Fagioli em seu depoimento, também estão na lista. Zaniolo e Tonali estavam com a seleção italiana, em preparação para as partidas das Eliminatórias da Eurocopa disputadas na Data Fifa deste mês, quando foram convocados a prestar depoimento e acabaram afastados da equipe.

O meio-campista juventino fez um acordo com o Ministério Público Federal italiano, que envolve uma multa de 12.500 euros e sete meses de suspensão, além de cinco meses de penas alternativas. Houve uma mobilização do presidente da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina, a favor de medidas educativas no lugar do banimento ou outros tipos de punições mais severas. "Nossos filhos devem ser sancionados, mas não abandonados", defendeu o dirigente. O jogador de 22 anos assim como Tonali, será colocado em um programa de reabilitação para tratar o vício.

Documentos divulgados pelo jornal italiano "Gazzetta Dello Sport" revelaram trechos do depoimento de Fagioli, que afirmou ter feito dívidas com sites de apostas, causa de ameaças à sua integridade física. "Disseram-me: 'ou você paga, ou vamos quebrar as suas pernas'", relatou o jogador, que também disse ter sido introduzido ao mundo das apostas por Tonali.

"Foi o Tonali quem me disse para apostar num site ilegal. Aposto em tudo, até na Torino, Milan... mas nunca apostei na Juve", afirmou o meio-campista, antes de revelar ter pedido ajuda a companheiros de time para pagar suas dívidas. "Pedi 40 mil euros emprestados ao Gatti. Disse que precisava comprar um relógio e que a minha mãe tinha bloqueado minhas contas. O Dragusin me emprestou 40 mil em outubro de 2022."