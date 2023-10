Casemiro fica no Brasil para se recuperar de lesão e desfalca o Manchester United

O volante Casemiro não se reapresentou ao Manchester United após servir a seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Conforme comunicado pelo clube inglês nesta quinta-feira, o jogador de 31 anos voou de Montevidéu, após ser derrotado por 2 a 0 pelo Uruguai ao lado dos compatriotas, para o Brasil, onde fará um tratamento para se recuperar de um "pequeno problema contraído enquanto jogava pelo seu país".

O texto não traz detalhes sobre o problema e diz que foi uma recomendação do clube que Casemiro ficasse no Brasil "para se recuperar o mais rapidamente possível", em vez de voltar para Manchester. O certo é que o meio-campista será desfalque no sábado, quando o United volta a campo pela primeira vez após a pausa para a Data Fifa. O duelo, válido pela 10ª rodada do Campeonato Inglês, será contra o Sheffield.

Casemiro foi escalado como titular pelo técnico Fernando Diniz tanto na derrota para o Uruguai quanto no empate por 1 a 1 com a Venezuela. No Manchester United, vive um momento de instabilidade. Foi expulso depois de cometer um pênalti na derrota por 3 a 2 para o Galatasaray, na Liga dos Campeões, e acabou substituído no intervalo da vitória por 2 a 1 sobre o Brentford, após cometer uma falha que resultou em gol adversário.

Em razão da expulsão no duelo com o time turco, o volante brasileiro é desfalque também para o próximo compromisso pela Liga dos Campeões, contra o Copenhague, na terça-feira. Ele deve se reapresentar ao técnico Erik Ten Hag ao longo da próxima semana, mas não é certo se estará à disposição para o clássico com o Manchester City, marcado para dia 29 de outubro, às 12h30.