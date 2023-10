Avião não consegue pousar em Chapecó e Chapecoense pede adiamento do jogo com Sport

A Chapecoense entrou em contato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pedindo o adiamento do duelo com o Sport, marcado para sexta-feira, às 21h30, na Ilha do Retiro, no Recife, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O avião, que levaria o clube catarinense para São Paulo, não conseguiu pousar em Chapecó por causa das condições climáticas.

O avião da GOL chegou a dar mais de três voltas na cidade de Chapecó, mas não recebeu o sinal positivo para pouso e teve que retornar. A aeronave levaria a delegação da Chapecoense até Guarulhos, onde fariam conexão rumo ao Recife.

Sendo assim, a delegação, que já estava no aeroporto, retornou para a Arena Condá, onde fará um treinamento visando o duelo com o Sport. O clube, no entanto, confia que a solicitação para o adiamento da partida será acatada pela CBF. A entidade ainda não se pronunciou sobre o caso.

Caso a CBF considere a mudança da partida, a tendência é que aconteça no sábado. A Chapecoense ocupa a 17ª colocação da Série B, com 33 pontos. A Ponte Preta, no 16º lugar, com 34.