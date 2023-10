Atlético-GO vence a 5ª seguida, dorme vice-líder da Série B e pode rebaixar o ABC na 33ª rodada

A reação do Atlético-GO no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro segue impressionante. Após ficar boa parte no meio da tabela, o time engatou uma sequência positiva sob o comando de Jair Ventura e chegou a quinta vitória consecutiva, desta vez ao derrotar o ABC, por 3 a 1, nesta quinta-feira, no Antônio Accioly, na abertura da 33ª rodada. O resultado deixa os goianos na vice-liderança provisória e pode selar o rebaixamento do time potiguar.

O Atlético-GO tem a melhor campanha do segundo turno e chegou a 59 pontos, ocupando a segunda colocação da tabela, abrindo cinco pontos do Guarani, quinto colocado, que ainda atua na rodada. Já o ABC pode terminar a rodada rebaixado à Série C. Lanterna com 20 pontos, o time agora terá que torcer para a Chapecoense não pontuar contra o Sport e a Ponte Preta não vencer seu duelo contra o Ituano, para manter as chances matemáticas de permanência.

Em busca de manter a sequência positiva, o Atlético-GO já tratou de abrir logo o placar com três minutos de jogo. Do campo de defesa, o zagueiro Luiz Felipe lançou o atacante Kelvin, que dominou bonito e bateu na saída do goleiro. O time seguiu ofensivo. Dodô cruzou para Luiz Fernando e Alemão salvou o ABC, cortando na hora exata. Depois o próprio Dodô cobrou falta e Michael evitou que os donos da casa ampliasse

Aos poucos, os donos da casa foram diminuindo o ritmo. Mesmo equilibrando a posse de bola, os visitantes não ofereciam, mas conseguiam conter as poucas investidas do time goiano. Na reta final, o ABC foi gostando do jogo. Após cobrança de falta na área, Habraão cabeceou na trave. O lance serviu de alerta para o Atlético-GO, que voltou a ter o controle da partida e levou a vantagem para os vestiários.

Na segunda etapa, o Atlético-GO voltou com a postura de pressionar nos minutos iniciais e ampliou sua vantagem com seis minutos. Dodô recebeu na direita e cruzou rasteiro para Gustavo Coutinho, que só teve o trabalho de empurrar para as redes. O atacante chegou ao 13º gol na Série B, se isolando na artilharia. Os donos da casa seguiram com as linhas altas e quase Matheus Sales surpreendeu o goleiro do ABC, buscando o ângulo direito.

Vendo novamente o time diminuir a intensidade, Jair Ventura promoveu mudanças para manter o ritmo. Dodô recebeu no meio, deu uma caneta no marcador e bateu rasteiro, para grande defesa de Michael. Logo depois, o goleiro ainda pegaria um chute à queima roupa do meia. Na reta final, o ABC chegou a diminuir com Paulo Sérgio, aos 38, mas na saída de bola, aos 39, Baralhas marcou o terceiro, sacramentando a quinta vitória seguida do Atlético-GO na Série B.

Podendo encaminhar o acesso, o Atlético-GO tem o clássico goiano contra o Vila Nova, no sábado, às 19 horas, no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Já o ABC, recebe o Avaí, no Frasqueirão, abrindo a 34ª rodada, na quinta-feira, às 19 horas.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 3 X 1 ABC

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Alix Vinicius e Lucas Esteves; Matheus Sales, Baralhas (Cerato) e Dodô (Rhaldney); Kelvin (Matheus Régis), Luiz Fernando (Airton) e Gustavo Coutinho (Matheus Peixoto). Técnico: Jair Ventura.

ABC - Michael; Gedeílson, Fabrício, Habraão e Alemão (Randerson); Ramon (Wellington Reis), Nathan (Daniel), Matheus Anjos, Thonny Anderson (Paulo Sérgio) e Andrey (Romário); Anderson Cordeiro. Técnico: Argel Fuchs.

GOLS - Kelvin, aos três minutos do primeiro tempo. Gustavo Coutinho, aos seis, Paulo Sérgio, aos 38, Baralhas, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nathan, Ramon e Thonny Anderson (ABC); Baralhas (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA - R$ 111.070,00.

PÚBLICO - 12.044 total.

LOCAL - Antônio Accioly, em Goiânia (GO).