Vasco duela com o Fortaleza para manter reação em casa e sair da zona de rebaixamento

Após dez dias de descanso por conta da Data Fifa, Vasco e Fortaleza voltam a campo nesta quarta-feira, às 21h30, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora tenha melhorado de situação, o time carioca segue bem ameaçado pelo rebaixamento e buscará com São Januário, no Rio de Janeiro, mais uma vez cheio, já que os ingressos se esgotaram em quatro horas na sexta-feira. O adversário cearense, por outro lado, briga por uma vaga na Copa Libertadores enquanto planeja a disputa da final da Copa Sul-Americana.

Recentemente, o Vasco ficou quatro rodadas sem perder, sendo três vitórias seguidas, que fizeram o time até sair da zona de rebaixamento. Depois disso, porém, foi goleado pelo Santos, por 4 a 1, fora de casa, e empatou sem gols com o São Paulo, em casa, o que até gerou protesto por parte da torcida após o apito final. Com isso, o Vasco tem 27 pontos em 17º lugar, abrindo a zona de rebaixamento, mas colado no Bahia, 16º, com 28.

Se a reação foi pausada na campanha geral, dentro de casa segue a todo vapor. Isso porque o empate diante do São Paulo aconteceu após quatro vitórias seguidas, contra adversários complicados, como Grêmio, Atlético-MG e Fluminense, além do Coritiba. No total, em 13 jogos como mandante, o time carioca soma cinco vitórias, dois empates e seis derrotas. Ou seja, 76,4% dos pontos foram conquistados nesta sequência de cinco jogos invicto.

Para montar o time, o técnico Ramón Díaz terá dois desfalques importantes. O zagueiro Medel está com a seleção chilena, enquanto o meia Paulinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O setor defensivo traz menos preocupação, já que Maicon entrou bem quando teve oportunidade e, assim, formará dupla com Léo. No meio, porém, Paulinho vem sendo o verdadeiro "camisa 10" do Vasco, apesar de vestir a camisa 18. Quem realmente veste a 10 é o francês Payet, que deve ser o substituto. Ele chegou com status de estrela e, mesmo com condições físicas melhores, ainda não conseguiu engrenar.

Dois nomes que não são titulares absolutos devem ganhar sequência. Na lateral-direita, Paulo Henrique e, mais como ponta, Marlon Gomes. O lateral Gabriel Dias e o atacante Rossi foram liberados pelo departamento médico e podem ser relacionados, enquanto o zagueiro Robson ainda é dúvida.

Ramón Díaz valorizou a recuperação vascaína e voltou a pedir apoio total da torcida. "Há 11 rodadas, o Vasco estava rebaixado. Hoje, compete contra os melhores times do Brasil. O Vasco vai se salvar, não vai retroceder, mas precisamos da ajuda de todos, principalmente da torcida. Temos muitas rodadas pela frente e estou contente porque o Vasco compete."

O Fortaleza vive um momento mágico na temporada. Além de ocupar o sexto lugar com 42 pontos, fez história ao eliminar o Corinthians e avançar à final da Copa Sul-Americana pela primeira vez, em que disputará o título com a LDU, do Equador, no dia 28, em Maldonado, no Uruguai.

A sequência recente no Brasileirão também é muito positiva, pois está invicto há quatro jogos. Venceu Corinthians e São Paulo, ambos por 2 a 1, e América-MG, por 3 a 2, além de empatar com o Grêmio por 1 a 1. O triunfo diante do tricolor paulista foi como visitante, condição em que já atuou 12 vezes, somando quatro vitórias, dois empates e acumulando seis derrotas.

Como a final da Sul-Americana será apenas no fim do mês, o técnico Juan Pablo Vojvoda não deve poupar os titulares. Ele conta com os retornos dos atacantes Marinho e Pedro Rocha. Embora relacionado, Marinho está tratando uma lesão e não deve atuar. Já Pedro Rocha volta após recuperação de uma cirurgia no joelho e começa no banco.

Antes da pausa, Vojvoda valorizou o tempo para recuperação física e mental dos jogadores em um momento histórico para o clube. "Estamos com jogos não muito seguidos, mas de nível muito alto, de carga emocional muito alta. Temos que nos motivar e focar nas partidas. Temos um mês importante na história do clube pela frente, mas temos que focar no dia a dia e na recuperação física e mental."