Lesão no pé e fadiga muscular tiram Carlos Alcaraz do ATP 500 da Basileia

Carlos Alcaraz, tenista número 2 do mundo, atrás de Novak Djokovic, desistiu de disputar o ATP 500 da Basileia, o último do qual participaria antes do ATP Finals, que tem início marcado para 12 de novembro. O espanhol de 20 anos está com problemas no pé e na região lombar, por isso não terá condições de competir no torneio suíço e chegará ao campeonato derradeiro da temporada a 500 pontos de distância de Djokovic no ranking da ATP

"Lamentavelmente, não poderei jogar na Basileia este ano. Tenho um problema na fáscia plantar do pé esquerdo e fadiga muscular na zona lombar, que necessitam de tratamento para que eu consiga jogar o resto da temporada. Espero ver todos vocês em breve", escreveu o tenista em uma publicação em sua página oficial do Instagram.

Alcaraz caiu precocemente no último torneio que disputou, o Masters 1000 de Xangai, há uma semana, quando foi eliminado nas oitavas de final pelo Búlgaro Grigor Dimitrov. Antes disso, caiu nas semifinais do ATP 500 de Pequim, derrotado pelo italiano Jannik Sinner, e perdeu a semifinal do US Open para o russo Daniil Medevedv. O Grand Slam americano foi vencido por Djokovic, que voltou a figurar em primeiro lugar por causa do título e só voltou para a quadra na Copa Davis. Desde então, o sérvio tem apenas aguardado o ATP Finals.

O torneio que reúne oito tenistas e fecha o calendário da ATP será disputado em Turim. Djokovic, Alcaraz, Medvedev e Sinner já estão garantidos, e o russo Andrey Rublev, quinto colocado da corrida pela classificação, está próximo de carimbar vaga. Nomes como Stéfanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Holger Rune, Taylor Fritz, Cásper Ruud e Hubert Hurkacz estão na briga pelas vagas restantes.