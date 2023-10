Jean Lucas ressalta trabalho mental de Marcelo Fernandes no Santos: 'Recuperou a confiança'

Três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, salto na tabela e confiança em lutar por coisas maiores do que apenas a luta contra a queda. A chegada de Marcelo Fernandes ao comando do Santos vem deixando o elenco bastante otimista. Em preparação para encarar o forte time do Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, o meio-campista Jean Lucas elogiou o trabalho do treinador, sobretudo na parte mental.

"A nossa cabeça mudou nos últimos jogos. O Marcelo (Fernandes) fez um trabalho para recuperar a confiança de todo mundo. No jogo contra o Bahia já estava todo mundo desacreditado e jogando a toalha, mas nós aqui dentro nunca jogamos a toalha. Fomos lá com a confiança de que ganharíamos o jogo", frisou o jogador, lembrando da virada por 2 a 1 que iniciou a série positiva.

"Eu falava para jogadores, familiares e amigos que aquele jogo seria nossa virada de chave, e acabou sendo", lembrou. "Conseguimos essa sequência boa, mas agora é o momento de colocar os pés no chão. Não conquistamos nada e ainda temos 12 finais para jogar. É ir com um passo de cada vez para sair dessa situação incômoda e ir em busca dos objetivos."

O Santos superou, depois, Vasco e Palmeiras, e agora terá pela frente uma equipe que não é superada faz seis rodadas. Jean Lucas cobra atenção para evitar surpresas na Vila Belmiro e alerta sobre a força da equipe do interior.

"No Brasileirão não tem jogo fácil. A gente acompanha o Bragantino, sabemos que é uma equipe que gosta bastante de ter a bola, então estamos trabalhando bem nos treinamentos e vendo vídeos para enfrentá-los da melhor maneira possível", disse. "Amanhã (quinta-feira) vai ser mais um grande jogo, mas dentro da nossa casa lotada vamos em busca de um bom resultado", concluiu.