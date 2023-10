Internacional tenta superar baixas para segurar o Bahia na Fonte Nova

Após ser eliminado nas semifinais da Copa Libertadores, o Internacional tenta salvar a temporada se classificando para a própria competição continental de 2024, onde está a 10 pontos do G-6 do Campeonato Brasileiro. Após a pausa para a Data Fifa, o time gaúcho visita o Bahia, preocupado com a ameaça do rebaixamento, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 27ª rodada.

O Internacional vem de vitória no Gre-Nal 440 sobre o rival Grêmio, por 3 a 2 e aparece na 12ª colocação, com 32 pontos. Está a 10 pontos do Fortaleza, que fecha a zona de classificação para a pré-Libertadores.

O técnico Eduardo Coudet, porém, terá muitos desfalques. À disposição de suas seleções nacionais, ele não contará com o artilheiro Enner Valencia (Equador), o goleiro Rochet (Uruguai) e o volante Aránguiz (Chile). Com isso, Luiz Adriano, Keiller e Bruno Henrique entram no time titular, respectivamente. Além disso, o volante Johnny também está servindo a seleção dos Estados Unidos, sobrando para Gabriel e Rômulo disputarem esta vaga. Suspenso, Renê dará lugar para Dalbert na lateral-esquerda.

Retornando de gancho, Hugo Mallo disputa vaga com Bustos na lateral direita. Nico Hernández e Igor Gomes também cumprem suspensão. "Esse é o grande objetivo. Passo a passo e jogo a jogo. Pensar positivo e ganhar. Não tem outra opção. É ganhar ou ganhar. Estamos trabalhando forte e firme para isso. Batalhar até o final e colocar o Inter onde merece estar", disse o lateral Dalbert.

O Bahia vem animado, depois que venceu por 6 a 4 o confronto direto contra o Goiás, disputado em Goiânia (GO). O time deixou a zona de rebaixamento, sendo o primeiro time fora dela, em 16º, com 28 pontos.

O técnico Rogério Ceni não queria mudar a formação do time. A única mudança será a volta do zagueiro Kanu ao time titular, após cumprir suspensão. Ele entra na vaga de Gabriel Xavier, que vai ser opção no banco de reservas. Havia a expectativa do retorno do meia Léo Cittadini, mas o mesmo segue à disposição do departamento médico, em processo de recuperação muscular.

Retornando à Fonte Nova após um mês, o lateral Gilberto promete um Bahia sólido: "O treinador cobrou bastante da gente, tivemos bastante tempo para trabalhar. Esse tempo foi importante para a comissão trabalhar com mais calma. Esperamos minimizar os erros, estando sólidos para as próximas partidas", afirmou o lateral, que marcou um gol antológico contra o Goiás, cobrando falta antes da linha do meio de campo.