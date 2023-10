Grêmio enfrenta Athletico-PR em busca da reabilitação e de olho na vice-liderança

Depois de dez dias sem atuar, devido a pausa do Campeonato Brasileiro para a Data Fifa, o Grêmio volta a campo nesta quarta-feira de olho na reabilitação para tentar chegar à vice-liderança. Sem vencer há dois jogos, o time gaúcho recebe o Athletico-PR, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 19h, pela 27ª rodada.

A briga pela segunda posição está acirrada. O Grêmio aparece na terceira colocação com 44 pontos, mesma pontuação de Palmeiras e Flamengo. O Red Bull Bragantino, que vem de seis jogos sem derrota, é vice-líder com 46, enquanto o Botafogo lidera folgado com 55.

A última derrota do Grêmio foi dolorida porque foi diante do rival Internacional, por 3 a 2. Foi quando Renato Gaúcho saiu às pressas para não perder seu voo ao Rio de Janeiro, onde reside sua família. Ele não deu nem a obrigatória entrevista, criando uma mal estar com a direção. Tudo, porém, acabou resolvido na ‘boa conversa’ após uns dias de folga.

De volta ao trabalho, o técnico será obrigado a mexer no Grêmio. Sem Villasanti, convocado pelo Paraguai, e Carballo, com dores no púbis, os problemas estão entre os volantes. Por isso, a formação tática voltará a ter três zagueiros, com Bruno Alves ao lado de Pedro Geromel e Kannemann.

Pepê será o único volante, com Nathan, Cristaldo e Everton Galdino formando a uma linha de três no meio-campo. Os laterais João Pedro e Reinaldo irão jogar mais avançados, como alas. Na frente, Luis Suárez segue como grande esperança de gols.

O Athletico-PR aparece em oitavo com 41 pontos e também não vence há dois jogos. Na última partida antes da pausa para a Data Fifa, ficou no empate por 1 a 1, com o Red Bull Bragantino, em Curitiba.

O time tem uma dúvida, afinal, o atacante Canobbio deve atuar pela seleção do Uruguai contra o Brasil na noite desta terça-feira. Dependendo da minutagem do jogador, o time brasileiro estuda a logística para a volta do atleta.

Caso não tenha condições de atuar, o técnico Wesley Carvalho deve optar por uma formação mais defensiva, com o zagueiro Kaíque Rocha começando jogando. Por outro lado, lateral-esquerdo Esquivel e o meia Zapelli já voltaram da seleção da Argentina e serão titulares. Assim como o zagueiro Thiago Heleno que cumpriu suspensão na rodada passada.