Gabriel Moscardo torce o tornozelo e abre espaço para volta de Fausto Vera no Corinthians

Mano Menezes ganhou mais um desfalque no Corinthians para a visita ao Fluminense, nesta quinta-feira, no Maracanã, no Rio. O jovem volante Gabriel Moscardo sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treino e está fora da partida válida pelo Brasileirão. A ausência abre caminho para o treinador utilizar Fausto Vera, que já era sua intenção desde que assumiu. Suspenso, Lucas Veríssimo é outro titular que não visita os cariocas.

O argentino é uma das peças certas para 2024 e Mano Menezes vai observá-lo após a perda da vaga justamente para Moscardo. Depois de chegar com moral ao clube e embalar série de jogos, Fausto Vera acabou encostado por Vanderlei Luxemburgo com o bom surgimento de Moscardo - equipes da Europa já tentam contratá-lo.

O treinador acredita que o bom passe de Fausto e a saída mais precisa da defesa ao ataque, podem ajudá-lo na ideia de ter a posse de bola no Maracanã e também a contra-atacar com precisão. Mano vai tentar resgatar o bom futebol do jogador já visualizando o time para 2024.

Moscardo, mesmo sendo tratado como uma joia e esperança da diretoria em fazer caixa no futuro, terá de brigar pela vaga quando estiver recuperado. Há a possibilidade de até de atuarem juntos, já que Maycon será devolvido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em dezembro.

Além de Moscardo e Lucas Veríssimo, Mano Menezes não terá jogadores que poderiam ser opções na reserva: o atacante Giovane está em fase final de recuperação muscular e o goleiro Matheus Donelli e o meio-campista Biro estão com a seleção brasileira que disputará o Pan, em Santiago, no Chile.

De volta após disputarem a rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o zagueiro uruguaio Bruno Méndez e o meia paraguaio Matías Rojas não trabalharam no último treino da equipe, nesta quarta, mas foram relacionados e devem ficar como opção para o segundo tempo.

Mano Menezes relacionou 25 jogadores para seu quarto jogo na direção do clube. Confira:

Goleiros - Cássio; Carlos Miguel e Felipe Longo

Laterais - Fábio Santos, Fagner, Matheus Bidu e Rafael Ramos

Zagueiros - Caetano, Gil e Bruno Méndez

Meio-campistas - Cantillo, Fausto Vera, Giuliano, Matías Rojas, Maycon, Matheus Araújo, Renato Augusto, Roni e Ruan Oliveira

Atacantes - Felipe Augusto, Gustavo Silva, Pedro, Romero, Yuri Alberto e Wesley