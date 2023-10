Ex-campeão de fisiculturismo é assassinado a tiros em academia no interior de São Paulo

O ex-campeão brasileiro de fisiculturismo Eustácio Batista Dias, de 27 anos, foi assassinado a tiros, nesta terça-feira, no interior de uma academia, em Botucatu, interior de São Paulo. O dono do estabelecimento, que tentou impedir o crime, foi baleado, mas sobreviveu. Dias venceu o campeonato nacional na categoria Men's Physique Júnior, em 2018. A Polícia Civil investiga o crime, que tem características de execução. Ele é o segundo fisiculturista a morrer em dois dias.

O homicídio aconteceu no início da noite, em uma academia localizada à margem da rodovia Gastão Dal Farra. O fisiculturista fazia musculação quando o local foi invadido por dois homens vestindo máscaras e armados com pistolas. O dono do local tentou impedir a entrada, mas foi atingido por um disparo. Em seguida, os criminosos atiraram várias vezes contra Dias.

Câmeras de segurança gravaram quando os criminosos se aproximaram do fisiculturista já caído e fizeram novos disparos. Segundo a Polícia Civil, ele foi atingido por seis projéteis de calibres 9 mm e .40 na cabeça. Os atiradores fugiram em seguida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito de Dias e levou a vítima ferida para um hospital. Na manhã desta quarta-feira, o homem estava fora de perigo.

Conforme a Polícia Civil, o ex-campeão era natural de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, e tinha se mudado há dois anos para Botucatu. À investigação, a esposa de Dias contou que ele se envolveu com traficantes de drogas e era jurado de morte em seu estado. A equipe de investigação já pediu informações sobre a vítima à polícia baiana.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio na Delegacia Seccional de Botucatu, que realiza diligências para esclarecer o crime, identificar e prender os autores.

Este foi o primeiro homicídio do ano na cidade de 145 mil habitantes, conhecida pelos baixos indicadores de violência. No ano passado, foram três e, em 2021, cinco assassinatos. Um ranking do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado em agosto colocou Botucatu como a segunda cidade mais segura do País, atrás apenas de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.