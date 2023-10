Cuiabá faz 3 a 0 no desesperado Coritiba e se distancia da zona de queda do Brasileirão

O Cuiabá continua firme na missão de se garantir por mais uma temporada na elite do futebol nacional. Encarando o desesperado Coritiba, venceu por 3 a 0 nesta quarta-feira, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, e ganhou fôlego na luta para se distanciar da zona de rebaixamento. Os gols foram marcados por Deyverson, Isidro Pitta e Raniele.

Com mais três pontos, o Cuiabá já aparece na primeira parte da tabela, no 10º lugar, com 36 pontos, se distanciando ainda mais da zona de rebaixamento e ficando próximo dos 'mágicos' 45 pontos. Já o Coritiba continua no seu drama. O time é o vice-lanterna, com 20, não esboça nenhuma reação no campeonato e começa a ver a queda mais próxima.

O duelo começou equilibrado, sendo bastante estudado pelas equipes. Com o apoio da torcida, o Coritiba acionava frequentemente o atacante Slimani, nas suas ações ofensivas. Já o Cuiabá era mais cauteloso, tentando se valer da bola parada e Deyverson abriu o placar, aos 23 minutos. Após cobrança de escanteio, o camisa 9 venceu no alto e testou para o chão, para marcar. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. Foi o 10º gol do atacante no Brasileiro.

O Coritiba até conseguiu uma resposta imediata, com Slimani, mas o gol foi anulado por impedimento e confirmado pelo VAR. Aos 40, um cachorro invadiu o gramado e interrompeu a partida. Depois da paralisação, o Coritiba tentou um abafa, mas abusou dos levantamentos na área. Nos acréscimos, Slimani desviou e Natanael perdeu o gol cara a cara com o goleiro. Depois, o argelino cabeceou por cima da meta cuiabana.

Na segunda etapa, o Coritiba voltou com a mesma estratégia de atacar pelos lados. Insistindo nos cruzamentos, Matheus Bianqui balançou as redes, mas do lado de fora, enganando boa parte do público no estádio. Depois foi a vez de Garcez cabecear com perigo. Sem variação, o Cuiabá reforçou a área e começou a anular o ataque dos donos da casa, porém pouco produzia ofensivamente.

O Coritiba reforçou o meio para aumentar a pressão e deixou a defesa desguarnecida. Vendo isso, o António Oliveira colocou jogadores descansados no ataque. Com 30 segundos em campo, Isidro Pitta ampliou, aos 36. O paraguaio recebeu na esquerda, puxou para o meio e mandou no ângulo. Um golaço. Se faltou efetividade do lado do Coritiba, o Cuiabá sacramentou a vitória, pelo alto, aos 42. Após cobrança de falta na área, Raniele desviou de cabeça para definir.

Na próxima rodada, o Cuiabá recebe o Goiás, no sábado, às 18h30, na Arena Pantanal, no Mato Grosso. Já o Coritiba se mantém em casa, para encarar o Palmeiras, no domingo, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 3 CUIABÁ

CORITIBA - Gabriel; Natanael (Lucas Barbosa), Jean Pedroso, Thalisson Gabriel e Victor Luís (Jamerson); Willian Farias, Matheus Bianqui (Edu) e Sebastián Gómez (Garcez); Robson (Jesé), Marcelino Moreno e Slimani. Técnico: Thiago Kosloski.

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Lucas Mineiro (Allyson) e Fernando Sobral (Denilson); Derik Lacerda (Jonathan Cafu), Clayson (Isidro Pitta) e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

GOLS - Deyverson, aos 23 minutos do primeiro tempo; Isidro Pitta, aos 36, e Raniele, aos 42 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Alan Empereur e Raniele (Cuiabá).

ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA - R$ 491.370,00.

PÚBLICO - 18.742 pagantes (20.873 total).

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).