Coritiba recebe o Cuiabá atrás da terceira vitoria seguida no Brasileirão

Depois de mostrar poder de reação e emendar duas vitórias seguidas, contra o rival Athletico-PR por 2 a 0, e diante do Atlético-MG, por 2 a 1, o Coritiba quer se colocar de vez na briga para deixar a zona do rebaixamento. Para isso, terá que vencer o Cuiabá, em partida que será realizada nesta quarta-feira, às 20h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nos últimos cinco jogos, o time paranaense conquistou duas vitórias, mas sofreu três derrotas, somando apenas 20 pontos e mostrando que a reação é recente. Atualmente, o clube ocupa a 19ª colocação. Em casa e diante de um adversário que começou a oscilar no segundo turno, o Coritiba tem a oportunidade de chegar ao terceiro resultado positivo consecutivo, colocando pressão em Goiás (27), Vasco (27), Bahia (28) e Santos (30), que estão brigando contra a degola, e se afastando do América-MG, que segura a lanterna com 18.

Pelo lado do Coritiba, o zagueiro Kuscevic foi agredido pelo próprio companheiro de time Diogo Oliveira no intervalo da partida contra o Atlético-MG e está fora por conta da lesão no maxilar. Suspenso pelo terceiro amarelo, Henrique também não joga, assim como Reynaldo, que está no departamento médico.

O clube ainda espera confirmar o atacante Slimani, que serve a seleção da Argélia. Marcelino Moreno retorna de suspensão e fica à disposição para o setor ofensivo.

"Os dois últimos jogos foram importantes, nos colocaram na briga mais uma vez. Foi um momento especial, que vou levar para a minha vida toda. Mas o que vale mais é a vitória, que nos deu confiança para os próximos dois jogos em casa", disse o meia Matheus Bianqui.

Se o primeiro turno do Cuiabá foi muito bom, o desempenho depois da 19ª rodada oscilou, servindo apenas para manter o time na parte central da tabela. E chega para o confronto sem perder há duas rodadas, quando, em casa, venceu o Fluminense em casa por 3 a 0 e empatou com o Cruzeiro por 0 a 0. Em 11º lugar com 33 pontos, o time do Mato Grosso vem de duas derrotas, dois empates e uma vitória nos últimos cinco jogos.

O Cuiabá poderá contar com o retorno do zagueiro Alan Empereur, que cumpriu suspensão automática, assim como o volante Lucas Mineiro, que deve ficar no banco. O atacante Wellington Silva pode ficar à disposição do treinador António Oliveira, mas depende de aval do departamento médico por conta da recuperação das dores no púbis.