Palmeiras decide não recorrer, e Abel vira desfalque em dois jogos no Brasileirão

Além da suspensão, a equipe paulista também foi punida com uma multa de R$ 2 mil por causa das declarações do comandante português. Ao deixar o gramado, ele fez um gesto com as mãos indicando que a sua equipe foi prejuicada e dizendo "isso é roubar, isso é roubar".

A ausência do treinador coincide com um momento de instabilidade da equipe na competição. O time vem de três derrotas seguidas e ocupa o quarto lugar com os mesmos 44 pontos de Grêmio (terceiro colocado) e Flamengo, no quinto posto. Com a classificação direta para a Libertadores ameaçada, o Palmeiras necessita de uma reação imediata já nesta quinta-feira, diante da sua torcida, no Allianz Parque.